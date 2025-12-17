Deportes

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Varios jugadores de Junior de Barranquilla toman fuerza en el mercado de pases tras la estrella 11. Uno de ellos se consolida entre los mejores de Colombia y podría firmar en el River Plate de Gallardo.

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 11:54 p. m.
José Enamorado celebra con Steven Rodríguez / Escudo River Plate.
José Enamorado celebra con Steven Rodríguez / Escudo River Plate. Foto: Colprensa

Sale Miguel Ángel Borja, pero el sabor colombiano en River Plate continuaría con una nueva estrella para acompañar a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en el 2026, además de llamar la atención del técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en la recta final hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En buen momento, José Enamorado se encontró con un nivel excelso que le permite ser campeón con el Junior a seis meses del Mundial 2026. En la serie final contra Deportes Tolima, su buen fútbol y poder en la definición permitió tres goles que prácticamente impulsaron al ‘Tiburón’ hacia su estrella 11. Ahora, el hijo de Soledad (Atlántico) mira su futuro en el 2026 posiblemente en el exterior.

Apenas Junior de Barranquilla alzó el título, los rumores se activaron en el fútbol argentino y José Enamorado es un nombre en común que activa los rumores en el sur del continente. Durante el programa de La FM, ‘Más Fútbol’, el periodista Sebastián Srur llamó desde Argentina a Juan Felipe Cadavid al preguntar qué se sabe en Colombia del jugador y su posibilidad de ir a River Plate.

José David Enamorado abre la final de vuelta en Ibagué.
José David Enamorado abre la final de vuelta en Ibagué. Foto: Colprensa - API.

Renzo Pantich, otra fuente cercana a River Plate, anuncia en la red social X que definitivamente Enamorado no seguirá en el Junior y el club ‘Millonario’ sigue de cerca su actividad con el título reciente en el fútbol colombiano. Una de las ventajas que contaría José es la voz de Teófilo Gutiérrez que es tenida en cuenta en el gigante de Argentina.

José Enamorado no seguirá en Junior y River Plate mira posibilidades

Ante la salida de Miguel Ángel Borja y tras el 2025 lleno de dudas en el proceso de Marcelo Gallardo, River comienza la reestructuración en zona de ataque y Enamorado está en los planes. Otra de las ventajas que tiene el jugador es que Juan Fernando Quintero lo conoce tras su paso por el Junior del ‘Bolillo’ Gómez en 2023. El ídolo ‘Millonario’ y su consejo puede ser tenido en cuenta en el mercado de pases, más allá de que no alcanzaron a jugar juntos.

Pantallazo X: @RenzoMPantich
Pantallazo X: @RenzoMPantich Foto: Pantallazo X: @RenzoMPantich

“Lo más probable es que el ‘man’ se vaya. Si Enamorado se va para River tiene que ir al Mundial. Es una camiseta muy brava y muy grande”, dijo Eduardo Luis en La FM después de que Cadavid lanzara la posible búsqueda de River por Enamorado.

Además del panorama de José Enamorado, por los lados de Boca Juniors está Marino Hinestroza en el radar. Seguramente, estamos hablando de dos de los mejores extremos del fútbol colombiano actualmente. El extremo de Atlético Nacional tiene algunas referencias con Mauricio Serna ante Juan Riquelme y junto a Enamorado serían los dos fichajes estrella en los dos grandes de Argentina.

