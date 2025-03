Medusa, la serie que se mete con “la familia más poderosa de Barranquilla”, llega a Netflix tras la polémica

La controversia alrededor de esta serie recayó luego de que el abogado Abelardo de la Espriella reaccionara de forma vehemente contra la producción. De acuerdo con algunas voces, su reacción hizo parte de la publicidad hacia la serie, más no de un acto genuino. Al margen de ello, el jurista publicó un video en el que señaló: “Logré cancelar la serie Medusa de Netflix. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mancilla el nombre, el honor y todo lo que ha hecho una importante familia de esta ciudad en manos de la gente de Netflix, de esa serie Medusa. He hecho bajar las vallas que han puesto en todo el país y además haré lo propio con los contenidos en las redes sociales. Si hoy permitimos que Netflix y Medusa hagan esto, mañana podrán hacer lo que les venga en gana”, señaló el jurista. “Medusa no va y haré lo que sea necesario para detenerla”, acentuó.