‘Medusa’, serie de Netflix en Barranquilla, desata la polémica: Diego Trujillo soltó de quién habla y Abelardo de la Espriella reaccionó

“No sé qué me duele más, si descubrir lo despreciable que es mi familia o darme cuenta de que yo era como ellos”. Con estas palabras, Bárbara Hidalgo, interpretada por Juana Acosta, se sumerge en el oscuro mundo de Medusa , el nuevo thriller colombiano que llegará el próximo 5 de marzo a la pantalla de Netflix . En una historia donde el poder y la traición van de la mano, el intento de asesinato de Bárbara destapará los secretos mejor guardados de la familia más poderosa de Barranquilla .

Ahora bien, mientras Netflix describe así su nuevo trabajo hecho en Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella reaccionó de forma vehemente: “Logré cancelar la serie Medusa de Netflix. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mancilla el nombre, el honor y todo lo que ha hecho una importante familia de esta ciudad en manos de la gente de Netflix, de esa serie Medusa. He hecho bajar las vallas que han puesto en todo el país y además haré lo propio con los contenidos en las redes sociales. Si hoy permitimos que Netflix y Medusa hagan esto, mañana podrán hacer lo que les venga en gana”, señaló el jurista. “Medusa no va y haré lo que sea necesario para detenerla”, acentuó.