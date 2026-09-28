Mateo Restrepo Villegas asume como presidente de Minera de Cobre Quebradona

AngloGold Ashanti anunció el nombramiento de Mateo Restrepo Villegas como nuevo presidente de su subsidiaria Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, en reemplazo de Mauricio Echeverry, quien ocupaba el cargo desde 2022.

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Restrepo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector minero, de asuntos gubernamentales y relacionamiento con inversionistas.

Antes de asumir el nuevo cargo, fue presidente de Zancudo Metals Corp., donde lideró el reinicio de operaciones de la mina El Zancudo, en Titiribí, y ocupó la presidencia de Continental Gold, desde donde impulsó el desarrollo del proyecto Buriticá.

Su trayectoria también incluye cargos directivos en Prodeco Group (Glencore) y Grupo Salinas - Banco Azteca, además de un cargo como Consejero para la Recuperación Económica de la Presidencia de la República de Colombia.

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El nuevo presidente de Minera de Cobre Quebradona es magíster en Administración Pública de Harvard Kennedy School.

AngloGold Ashanti destacó la gestión de Mauricio Echeverry, a quien atribuyó la consolidación de la protección jurídica de los activos, el fortalecimiento de la licencia social para operar y el desarrollo del modelo BIC.