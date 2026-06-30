La excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó al presidente Gustavo Petro y su política de paz total luego de que se conocieran algunas circulares que pedían el cese de actividades contra los grupos armados ilegales en medio de estas negociaciones.

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“Cada vez se van conociendo más detalles de los pactos del gobierno con la criminalidad durante estos cuatro años. No solo fue con el Clan del Golfo, sino que también pararon operaciones contra la Segunda Marquetalia, la misma que asesinó a Miguel Uribe. Petro responda y explíquele al país qué buscaba con esto”, aseguró la senadora.

Valencia se refiere a un informe de Noticias RCN que reveló unos documentos que ordenaban a las Fuerzas Militares parar las operaciones contra las disidencias de las Farc a través de directrices reservadas.

Un documento oficial del gobierno le solicitaba al ministro “suspender” las operaciones de inteligencia, aviación no tripulada y policial, en contra de este grupo armado ilegal. Los documentos serían de 2024 y 2025.

En otro de los archivos se lee que se requería seguridad para los miembros de ese grupo armado ilegal. “Le solicito sea autorizada la prestación de seguridad por parte de la unidad policial para la edificación de la paz (Unipep), en los aeropuertos de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo) y en la central Aeroespace en (Bogotá), con el fin de garantizar la protección de estas personas”.

Esto se suma a la información que había revelado Noticias Caracol sobre las negociaciones con el Clan del Golfo, en las que se escucha en unos audios al excomisionado de Paz Danilo Rueda comprometiéndose con los líderes de este grupo criminal a sacar a algunos altos mandos militares y de Policía, a parar los operativos militares y frenar la extradición de sus comandantes.

Danilo Rueda se habría comprometido con el Clan del Golfo al cese de actividades. Foto: Colprensa

“Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”, aseguró Rueda en ese encuentro. “Incluido el Ejército y la Policía”, agregó alias Jerónimo, comandante de ese grupo irregular.

Según se escucha decir a Rueda en esa reunión, se comprometió a nombre del Gobierno a un cese de bombardeos y una “limpieza” en la inteligencia policial.

Rueda se comprometió a que cualquier información que conociera de ataques a esas estructuras, hablaría con el ministro de Defensa para pedirle que cesara esas actividades.

Una de las promesas que habría cumplido Rueda es que el Gobierno hizo una barrida de oficiales y generales de la Fuerza Pública que llamó “depuración”, así como de los organismos de inteligencia.