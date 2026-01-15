Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

Durante muchos años, Yeison Jiménez forjó su camino y llegó a convertirse en uno de los artistas insignias de la música popular colombiana, en la que también destacan artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, entre otros.

Pese a su gran éxito, la voz de Yeison Jiménez se apagó el pasado sábado 10 de enero de 2026, luego de que falleciera debido a un accidente aéreo que se dio entre Paipa y Duitama, cuando se dirigía junto a su equipo a uno de sus shows en Marinilla, Antioquia.

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero de 2026. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Si bien la gran pasión de Yeison era la música, pues así lo dejaba ver cada que subía a una tarima, también se destacó por su faceta de emprendedor y empresario.

Así es La Cumbre, el criadero de caballos que dejó Yeison Jiménez

El famoso cantante tenía varios negocios, y entre todos ellos, el que más destaca es el criadero de caballos de paso fino La Cumbre, el cual se encuentra ubicado en la zona rural de Fusagasugá.

De este criadero se sabe que cuenta con 12 pesebreras y tiene caballos, yeguas y potrillos que están entrenados en distintas modalidades del paso fino colombiano.

Además, en este lugar se llevan a cabo procesos de cuidado, entrenamiento y preparación de los caballos para competencia. Todo esto está siempre bajo supervisión de personal especializado en el tema.

En cuanto a la ubicación, este criadero se localiza en un predio cerrado de acceso controlado que cuenta con áreas de mantenimiento, picadero, zonas de descanso para animales y más.

Además, también cuenta con una vivienda privada, la cual utilizaba el cantante cuando pasaba temporadas sin presentaciones musicales.

Para cumplir con las normativas del sector equino, La Cumbre mantiene rutinas de cuidado veterinario bastante estrictas, además de una alimentación de manejo acorde a los estándares de este sector.

¿Cuánto costaba el caballo más caro de Yeison Jiménez?

En este negocio, Yeison Jiménez contaba con varios ejemplares, pero uno de ellos en especial destacó por su precio elevado.

El cantante contó en el pódcast Táchalo, que llegaron a ofrecerle 800.000 dólares (aproximadamente 2.800 millones de pesos al cambio actual) por su caballo Seductor Milagros, un caballo semental de color chocolate.

Este alto valor corresponde a que el equino ha concursado en diversas competencias del circuito equino nacional, en las cuales obtuvo importantes reconocimientos.

En la página web de este criadero se afirma que el salto de Seductor Milagros vale cerca de 1′800.000 pesos, y además, se añade que de él se sacan aproximadamente 15 pajillas con su genética para cruces.