Gente

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

En un momento, el cantante reveló el valor exacto que tiene el que era su caballo más preciado.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de enero de 2026, 4:18 p. m.
La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante.
La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yeison_jimenez

Durante muchos años, Yeison Jiménez forjó su camino y llegó a convertirse en uno de los artistas insignias de la música popular colombiana, en la que también destacan artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, entre otros.

Pese a su gran éxito, la voz de Yeison Jiménez se apagó el pasado sábado 10 de enero de 2026, luego de que falleciera debido a un accidente aéreo que se dio entre Paipa y Duitama, cuando se dirigía junto a su equipo a uno de sus shows en Marinilla, Antioquia.

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero de 2026. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Si bien la gran pasión de Yeison era la música, pues así lo dejaba ver cada que subía a una tarima, también se destacó por su faceta de emprendedor y empresario.

Así es La Cumbre, el criadero de caballos que dejó Yeison Jiménez

El famoso cantante tenía varios negocios, y entre todos ellos, el que más destaca es el criadero de caballos de paso fino La Cumbre, el cual se encuentra ubicado en la zona rural de Fusagasugá.

Gente

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 15 de enero: predicciones para todos los signos

Gente

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Gente

Revelan si cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en homenaje del Movistar Arena; se conoce la verdad

Gente

Karen Sevillano no bajó de “inútil” a Yina Calderón por rol de jueza en ‘La casa de los famosos 3′; la influencer le devolvió el ataque

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 15 de enero

Gente

Horóscopo, predicciones y advertencias para los 12 signos del zodiaco, este jueves 15 de enero de 2026

Gente

‘El aventurero en el cielo’, así será la nueva canción póstuma que lanzaron varios artistas en honor a Yeison Jiménez

Gente

Luis Alberto Posada se molestó con grupo de Yeison Jiménez en pleno homenaje e hizo petición en escenario: “No sean groseros”

Tecnología

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

De este criadero se sabe que cuenta con 12 pesebreras y tiene caballos, yeguas y potrillos que están entrenados en distintas modalidades del paso fino colombiano.

Además, en este lugar se llevan a cabo procesos de cuidado, entrenamiento y preparación de los caballos para competencia. Todo esto está siempre bajo supervisión de personal especializado en el tema.

En cuanto a la ubicación, este criadero se localiza en un predio cerrado de acceso controlado que cuenta con áreas de mantenimiento, picadero, zonas de descanso para animales y más.

Además, también cuenta con una vivienda privada, la cual utilizaba el cantante cuando pasaba temporadas sin presentaciones musicales.

Para cumplir con las normativas del sector equino, La Cumbre mantiene rutinas de cuidado veterinario bastante estrictas, además de una alimentación de manejo acorde a los estándares de este sector.

¿Cuánto costaba el caballo más caro de Yeison Jiménez?

En este negocio, Yeison Jiménez contaba con varios ejemplares, pero uno de ellos en especial destacó por su precio elevado.

El cantante contó en el pódcast Táchalo, que llegaron a ofrecerle 800.000 dólares (aproximadamente 2.800 millones de pesos al cambio actual) por su caballo Seductor Milagros, un caballo semental de color chocolate.

Este alto valor corresponde a que el equino ha concursado en diversas competencias del circuito equino nacional, en las cuales obtuvo importantes reconocimientos.

En la página web de este criadero se afirma que el salto de Seductor Milagros vale cerca de 1′800.000 pesos, y además, se añade que de él se sacan aproximadamente 15 pajillas con su genética para cruces.

Más de Gente

La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante.

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 15 de enero: predicciones para todos los signos

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Revelan si cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en homenaje del Movistar Arena; se conoce la verdad

Yina Calderón y Karen Sevillano tuvieron cruce de palabras por el papel de jueza en 'La casa de los famosos 3'.

Karen Sevillano no bajó de “inútil” a Yina Calderón por rol de jueza en ‘La casa de los famosos 3′; la influencer le devolvió el ataque

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 15 de enero

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo, predicciones y advertencias para los 12 signos del zodiaco, este jueves 15 de enero de 2026

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata

Incertidumbre en el ‘Desafío Siglo XXI’: entre el dolor de Kevyn y una inesperada confesión de amor

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.

Se revela quién tuvo más apoyo de sus seguidores en las primeras votaciones de ‘La casa de los famosos 3′; el resultado sorprendió

Noticias Destacadas