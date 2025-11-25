De la crisis a la recuperación: la estrategia que llevó al Banco Popular a retomar utilidades

El Banco Popular, uno de los que forman parte del Grupo Aval y de los pocos en el país que es liderado por una mujer, se prepara para cerrar un 2025 de fuerte recuperación.

Así lo anunció su presidenta, María Fernanda Suárez, quien dijo que tras registrar pérdidas de 343.000 millones de pesos en 2023 y de 226.000 millones en 2024, en los primeros nueve meses del presente año tienen ganancias de 11.100 millones.

Esto los convierte en uno de los establecimientos de crédito de mejor desempeño en 2025, lo cual es atribuido por Suárez a la reducción de las tasas de interés, lo que mejoró la cartera, así como la transformación del banco, el cual “encontró su lugar” en el mercado, pues de estar especializado en libranzas pasó a concentrarse en atender a los mayores de 50 años. Actualmente, uno de cada cuatro pensionados son clientes de la entidad.

Para atender a ese segmento de los consumidores han hecho sus canales digitales más amigables, con la opción de agrandar el tamaño de la letra, la posibilidad de hacer transferencias por voz y un asistente al que bautizaron ‘Mijo.’

Actualmente, el banco tiene 50.000 clientes, de los cuales 7.000 llegaron este año y su participación de mercado es del 19,3 %. Para seguir creciendo, en especial en depósitos, acaba de lanzar un CDT que denominó millonario, el cual paga sus rendimientos mensualmente y busca competir, por ejemplo, con la renta que ofrece comprar una vivienda para arrendarla. Su promesa es pagar 1 millón de pesos mensuales por un ahorro de 120 millones de pesos. Ese pago será proporcional si sube o baja el monto ahorrado.