Medellín

Estas son las vías con mejor conexión vial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá

Las obras reducirán el tiempo de viaje acortando decenas de kilómetros en los recorridos.

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 10:33 p. m.
La autopista de Medellín - Bogotá es una de las vías que conecta el oriente del país con el Valle de Aburrá
La autopista de Medellín - Bogotá es una de las vías que conecta el oriente del país con el Valle de Aburrá Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

La Gobernación de Antioquia destinó aproximadamente 373 millones de pesos para mejorar la conexión entre los municipios del oriente del departamento y el Valle de Aburrá; se construirán nuevas vías que reducirán el tiempo de viaje de los conductores.

Una de las principales obras será la vía de Llanogrande, en el sector Canadá, que busca aliviar el tráfico proveniente del sur hacia el oriente. El circuito completo será: El Santuario – El Carmen – Canadá – Llanogrande – Túnel de Oriente – Medellín. Según los detalles del proyecto, la vía tendrá 12 kilómetros de longitud y beneficiará a al menos 9.500 usuarios al día.

El Túnel de Oriente está siendo expandido a dos carriles. Foto: Cortesía Concesión Túnel Aburra Oriente

La vía, además, va a mejorar la ruta entre La Ceja, La Unión y el Aeropuerto José María Córdova y el Túnel de Oriente. La obra promete que, una vez finalizada, el trayecto entre La Ceja y el área metropolitana del Valle del Aburrá será de 10 minutos.

Otros millones de pesos irán a la construcción de la vía entre el aeropuerto de Medellín y Belén. El recorrido será: Medellín – Túnel de Oriente – Aeropuerto – Autopista Medellín – Bogotá. Con esta carretera se ahorrarán entre 20 y 25 minutos los desplazamientos hacia el aeropuerto.

Actualmente, el Túnel del Oriente es la vía más rápida, ya que conecta a Medellín con el Valle de San Nicolás. Los conductores tardan en aquel desplazamiento un promedio de 20 minutos. Hasta febrero, la construcción de la doble calzada supera un avance del 19 %, y se espera que la obra culmine hasta el 2027. Este proyecto aumentará la capacidad de la vía en un 45 %.

Plan retornó y plan salida de noche
Algunas vías tiene restricciones los fines de semana, en las horas del plan retorno. Foto: Adobe Stock

Sin embargo, este túnel suele tener restricciones de tránsito los fines de semana, ya que, debido al alto flujo de vehículos, opera de manera unidireccional (desde Rionegro hacia Medellín) entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Estos cambios tienen la finalidad de facilitar el plan retorno.

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Otra vía que conecta el oriente con el Valle de Aburrá es Las Palmas. Actualmente, se realizan obras en el Intercambio Vial Sancho Paisa, en el Alto de Las Palmas, para mejorar el flujo entre Envigado y Medellín, las cuales se entregarán de manera completa al finalizar este año.

La Variante Palmas también tiene restricciones de horario durante el plan retorno, funcionando únicamente en sentido hacia Medellín entre las 5:00 y las 10:00 p. m.

