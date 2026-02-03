Viajar al aeropuerto de Rionegro será más caro: estas son las nuevas tarifas

La Secretaría de Movilidad de Medellín oficializó un ajuste en las tarifas del servicio de taxi que entró en vigor desde el 2 de febrero de 2026, tras un análisis técnico de los costos operativos del sector.

Los nuevos valores impactan directamente a los usuarios, especialmente en trayectos largos como el del centro de la ciudad al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en el municipio de Rionegro.

Según lo informado por la entidad, el incremento en las tarifas se definió a partir de un estudio sobre la canasta de costos de operación de los taxis, que consideró variables como el aumento del salario mínimo y la inflación certificada por el DANE.

Cambios en el esquema tarifario

Con la actualización, las tarifas del servicio convencional quedaron conformadas así:

• Taxi básico: banderazo en $5.900, carrera mínima de $8.300 y tiempo de espera de $300 por minuto.

• Taxi eléctrico: arranque en $6.400, con carrera mínima en $9.500 y tiempo de espera de $350 por minuto.

• Taxi de lujo: banderazo en $8.500, carrera mínima en $12.100 y tiempo de espera también de $350 por minuto.

El trayecto desde Medellín hasta el aeropuerto, aproximadamente 32 kilómetros por la conexión vial que incluye el Túnel de Oriente, quedó en $132.000 pesos para taxi básico, mientras que en la categoría eléctrica sube a $134.100 y en la de lujo alcanza $143.100.

Estos montos reflejan un aumento sustancial frente a valores anteriores y representan uno de los viajes urbanos más costosos del sistema de servicios públicos individuales en Colombia.

El aeropuerto José María Córdova concentra uno de los trayectos más costosos del transporte urbano. Foto: Getty Images / Bloomberg / Colaborador

Reacciones y efectos del ajuste

El ajuste fue socializado entre los gremios de taxistas locales entre octubre y diciembre de 2025, como parte de un proceso concertado antes de su implementación.

La Secretaría de Movilidad destacó que la calibración de taxímetros y la identificación visible de los vehículos son requisitos obligatorios para garantizar el cobro adecuado de las nuevas tarifas.

Para quienes optan por transporte alternativo, existen servicios de bus y colectivos desde diferentes puntos de Medellín hacia Rionegro que ofrecen una alternativa más económica, aunque con tiempos de traslado superiores.

El incremento se da en un momento en que los precios al consumidor mantienen presiones inflacionarias y el sector de transporte ha debido ajustar sus costos para seguir operando.

La medida busca equilibrar la sostenibilidad de este servicio público con el contexto económico actual, aunque genera debate entre usuarios frecuentes que consideran que los costos, sobre todo en viajes largos como al aeropuerto, representan una carga adicional al presupuesto de movilidad personal.