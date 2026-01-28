Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Con la llegada del año nuevo, muchas de las tarifas de bienes y servicios sufren ajustes, entre ellas, las que ofrecen los taxis.

La tarifa mínima de taxis será de $ 8.000. Foto: Catalina Olaya

En este orden de ideas, la Secretaría de Movilidad tiene listo el decreto que fija los nuevos precios para la carrera mínima, el banderazo y los respectivos recargos por los servicios y tipo de transporte que se ofrecen.

Según se ha conocido, estos serán los nuevos valores que comenzarán a aplicar una vez sea emitido el decreto:

Tarifa mínima: $ 8.000.

Banderazo o arranque: $ 4.500.

Recargos nocturnos dominicales o festivos: $ 3.800.

Servicio desde y hacia el aeropuerto o puente aéreo: superior a los $8.000.

Recargo por servicio puerta a puerta: $ 1.400.

Las tarifas comenzarán a regir una vez la Secretaría de Movilidad emita el decreto que ya tiene listo. Foto: Captura decreto

Noticia en desarrollo...