Vehículos

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

La Secretaría de Movilidad tiene listo el decreto que define las nuevas tarifas que podrán cobrar los taxistas en Bogotá.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de enero de 2026, 2:06 p. m.
El decreto está listo y espera a ser oficializado por la Secretaría de Movilidad.
El decreto está listo y espera a ser oficializado por la Secretaría de Movilidad. Foto: Captura de pantalla X

Con la llegada del año nuevo, muchas de las tarifas de bienes y servicios sufren ajustes, entre ellas, las que ofrecen los taxis.

Decisión sobre carros híbridos y eléctricos en Bogotá: Secretaría de Movilidad anunció cuáles tendrán restricción
Paro Taxistas 23 de julio
La tarifa mínima de taxis será de $ 8.000. Foto: Catalina Olaya

En este orden de ideas, la Secretaría de Movilidad tiene listo el decreto que fija los nuevos precios para la carrera mínima, el banderazo y los respectivos recargos por los servicios y tipo de transporte que se ofrecen.

Según se ha conocido, estos serán los nuevos valores que comenzarán a aplicar una vez sea emitido el decreto:

  • Tarifa mínima: $ 8.000.
  • Banderazo o arranque: $ 4.500.
  • Recargos nocturnos dominicales o festivos: $ 3.800.
  • Servicio desde y hacia el aeropuerto o puente aéreo: superior a los $8.000.
  • Recargo por servicio puerta a puerta: $ 1.400.
Las tarifas comenzarán a regir una vez la Secretaría de Movilidad emita el decreto que ya tiene listo.
Las tarifas comenzarán a regir una vez la Secretaría de Movilidad emita el decreto que ya tiene listo. Foto: Captura decreto

Noticia en desarrollo...

Vehículos

¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: encharcamientos complican el tránsito

Bogotá

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

Vehículos

¿Los carros eléctricos mejoran la calidad del aire? Estudio dejó al descubierto la verdad

Vehículos

Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

Vehículos

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Confidenciales

Se busca a la familia que rescató a Naomi, una gata perdida en el norte de Bogotá

4 Patas

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

Más de Vehículos

Paro de taxistas: bloqueo en la avenida Boyacá

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: encharcamientos complican el tránsito

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.

¿Los carros eléctricos mejoran la calidad del aire? Estudio dejó al descubierto la verdad

La nueva Chery Hilma 100 % eléctrica, disponible en China, contará con múltiples asistencias a la conducción.

Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a críticas sobre el alza en el pasaje de TransMilenio.

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

Taxistas, atentos a millonaria suma que podrían recibir si cumplen con este requisito: muchos lo están pensando

Noticias Destacadas