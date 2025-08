Aeronave no tripulada frenó temporalmente operaciones en el aeropuerto José María Córdova: cuatro vuelos fueron cancelados

Durante más de dos horas, en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, no se pudo mover un solo avión, luego de que ese terminal aéreo informara en X que desde las 7:23 p.m. de este martes, 5 de agosto, no habían podido identificar una aeronave no tripulada que frenó las operaciones.