Antioquia

“Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir”: joven sobreviviente de la tragedia en Antioquia contó cómo sucedió todo

Tras el impacto, Nicolas despertó con sangre en la cara y heridas en su cuerpo.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

16 de diciembre de 2025, 2:20 a. m.
El joven dijo que tuvieron que esperar más de dos horas para recibir apoyo.
El joven dijo que tuvieron que esperar más de dos horas para recibir apoyo. | Foto: Redes sociales: Villavo al Día

Colombia sigue conmocionada por el accidente en un bus que transportaba a estudiantes egresados del Liceo Antioqueño de Bello, en un regreso desde Tolú y Coveñas, luego de que en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, el vehículo cayó a en un precipicio en la vía Segovia-Remedio, dejando un saldo preliminar de 17 fallecidos y cerca de 20 heridos.

Contexto: “El bus venía varado”: familiar de estudiante fallecida revela que su nieta alertó fallas antes del trágico accidente en Antioquia

Uno de los sobrevivientes, Nicolás Ochoa Vahos, relató al medio El Colombiano los instantes críticos en los que se debatió entre la vida y la muerte: “Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección. Todos los que estaban dormidos, al sentir el vació, empezaron a gritar. Yo lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir”, aseguró.

Tras el impacto, Nicolás despertó sepultado bajo troncos pesados, con sangre en la cara y heridas en manos y piernas. “Sentía que no podía moverme, pero de algún modo saqué fuerzas para empezar a ascender entre la maleza y la neblina, sosteniéndome de un tubo de desagüe”, dijo. Su relato detalla los minutos que transcurrieron hasta que logró llegar a la carretera y pedir ayuda.

El joven sobreviviente también narró la desesperación mientras esperaba por ayuda: “Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir. Pasaron más de dos horas y nada que llegaban ambulancias. Incluso veía gente que pasaba en carros o motos y solo se tomaban la cabeza, pero seguían”, recordó.

Contexto: “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

El accidente ocurrió cuando el bus regresaba de un excursión de tres días y dos noches, que los estudiantes habían pagado desde hace más de un año.

Familiares de los heridos han reportado dificultades en la comunicación con la empresa y la recepción de información sobre el estado de sus hijos. Nicolás fue uno de los primeros en recibir atención al ser trasladado al Hospital de Remedios y posteriormente al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde recibió tratamiento y curaciones por las heridas superficiales.

Contexto: Medicina Legal confirmó que nueve menores de edad fallecieron en el accidente de tránsito en Antioquia y reveló detalles

“De siete que íbamos de mi salón, solo nos salvamos dos, Ximena y yo. Murieron Laura, Mafe, Mariana, Paulina y Mateo. Me dolió mucho perderlos porque compartíamos todos los días”, explicó Nicolás, afectado por la pérdida de sus amigos.

El viaje había sido organizado para los egresados de grado 11, quienes disfrutaron de actividades en el Hotel LOA, ubicado entre Tolú y Coveñas.

Nicolás contó que se salvó parcialmente por su decisión de permanecer en los asientos delanteros, mientras que varios de sus amigos se ubicaron en la parte trasera del bus, incluyendo a Mateo Castaño, quien murió en la tragedia.

