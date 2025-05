PEDRO AZNAR: Porque en mi obra no solamente hay música propia, sino que también he visitado composiciones de otros autores, muchas veces haciendo versiones en español de canciones en otros idiomas. Quise que este show representara lo más cabalmente posible todas las facetas de mi trabajo.

Este espectáculo, 5.0, es un viaje emocional. En él hago música de todos mis discos solistas y de los grupos en que participé, en orden cronológico. Empiezo, de hecho, con la primera pieza que compuse a los 15 años en el grupo Madre Atómica. Y cierro, después de pasar por todo ese material, con un estreno. No fue fácil elegir una única canción de cada disco o proyecto, pero conté con la ayuda de la gente, que generosamente me sugirió canciones a través de mis redes sociales. Eligieron con muy buen gusto, y el repertorio definitivo quedó contundente y emocionante.

P.A.: Esa decisión la tomé en 1993, hace ya más de tres décadas, y estoy muy feliz de haberlo hecho. Como decía antes, aprendí enormemente de los grupos en los que participé, pero llegó un punto en que necesité un vehículo que pudiera albergar mi propia visión, sin limitaciones. Si bien no he vuelto a formar parte de un grupo desde entonces, sí compuse y grabé mucho con colegas, lo que fue muy satisfactorio. Si volviera a ser parte de un grupo, tendría que ser de esa manera, como un colectivo creativo.

Mi trabajo siempre trató de mantener una visión amplia, que abarcara tanto lo que me pasa por dentro como la realidad que me rodea. Las dos cosas son inseparables. Modificamos el mundo a través de cómo vivimos y lo que soñamos, y el mundo, a su vez, nos lleva en el oleaje de su devenir. El verdadero poeta, o, en el caso de la música, el autor de canciones, es el que cataliza esas esperanzas y angustias, y les da forma en la belleza de la expresión artística. Eso convierte al mensaje, cuando de verdad se logra, en universal y atemporal.

P.A.: Si no saliéramos de nuestra zona de confort, no cambiaríamos de parecer, no evolucionaríamos ni podríamos aprender gran cosa. Hay una hermosa frase de Martin Luther King que responde muy concretamente esta pregunta: un individuo no empieza a vivir hasta que se haya elevado por sobre los estrechos límites de sus preocupaciones individualistas hasta aquellas, más amplias, de toda la humanidad.