“Wake me up, when september august ends...”, habrá que cantar en la capital, porque Green Day regresa a Bogotá, el 24 de agosto, después de pasos triunfales en 2010 y en 2017 .

Himnos como “Basket Case”, “When I Come Around”, “American Idiot”, “”Wake Me Up When September Ends" y “Holiday”, consolidaron su estatus como leyendas contemporáneas, al combinar un sonido impactante y fresco con una narrativa crítica que resonó en el mundo.