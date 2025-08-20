Suscribirse

El Festival Estéreo Picnic XV anuncia su regreso al formato de tres días y abre su etapa ‘Creyentes’

Entre el 20 y el 22 de marzo de 2026, en el Parque Simón Bolívar, tendrá lugar la edición 15 de este icónico festival.

Redacción Arcadia
20 de agosto de 2025, 6:55 p. m.
FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2026
FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2026 | Foto: Páramo Presenta / @mariamedem

Luego de dos ediciones memorables de cuatro días en el Parque Simón Bolívar, que para muchos fueron demasiado exigentes para sus piernas y posibilidades económicas (y en honor a la verdad, hubieran sido imposibles en el Parque 222 o en Briceño 18), el Festival Estéreo Picnic (FEP) regresa a su formato de tres días en la que será su edición XV.

En sus 15 años de recorrido, es innegable que el FEP se ha establecido como una masiva declaración de la música en vivo en Colombia y se ha consolidado como una congregación de distintas generaciones que, año tras año, se encuentran en un espacio liberado de tiempo y de juicios, unificado por la experiencia.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2026
Y volverán a ser tres días... | Foto: Páramo Presenta / @mariamedem

Consultamos a Páramo Presenta sobre este regreso al formato más tradicional. “Principalmente por la gente”, respondió Miguel Santacoloma. “En redes, encuestas de satisfacción, correos y demás canales la gente pedía el regreso a 3 días. Por eso, en el anuncio la gran mayoría de comentarios son positivos sobre el cambio”.

Fueron 152.000 asistentes en los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2025
152.000 personas asistieron a los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2025. | Foto: @smileteam_co

El Parque Simón Bolívar será la casa del evento por tercer año consecutivo, porque se ha probado un inmejorable espacio donde el pasado y el futuro se cruzan. En tiempo seco o en lluvia, la congregación es poderosa. Más allá de imprevistos, como una tormenta que logró inundar las entradas en 2024 y detener momentáneamente el desarrollo del evento, es un espacio que agradecen los asistentes al FEP, en el corazón de la ciudad, bello, conocido y con múltiples opciones de transporte.

Según sus organizadores, esta XV edición “es una invitación a mirar hacia adentro y a seguir creyendo: en la música, en la comunidad, en la magia de estar presentes”.

En esta próxima edición de aniversario, bajo el lema El Ahora es para Siempre, como en tantas ediciones pasadas, el ciclo empieza en la etapa Creyentes, que apela a aquellos que confían a ojo cerrado en la curaduría del evento. Esta estará disponible con preventa para Aval del 21 al 23 de agosto a las 9 de la mañana.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2026
La etapa de preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y dale!, disponible del 21 al 23 de agosto de 2025 o hasta agotar existencias. | Foto: Páramo Presenta / @mariamedem

Este será la edición 12, en la que Grupo Aval se suma con preventa exclusiva para sus clientes. Lo que sí cambió para 2026 fue el patrocinador principal. Luego de años de impulso comercial por cuenta del whiskey Johnnie Walker, ahora se da paso al vodka Smirnoff, que seguramente engalanará ese vasto escenario principal donde tantos conciertos geniales han tenido lugar estos últimos años.

Para quienes ven y sienten en la música refugio y revelación, y en cada encuentro una transformación, el llamado que retumba en marzo de 2026 se hace desde ya.

Vale recordar que ser Creyente implica comprar los combos del Festival antes de conocer los artistas del cartel, con el beneficio de un precio especial. Para 2026, por segundo años consecutivo, el festival ofrecerá la Localidad Menores, un espacio habilitado para mayores de 7 años en compañía de un adulto responsable, porque es mejor si la música en vivo se comparte entre todas las generaciones posibles.

*Los combos tres días de Creyentes se podrán adquirir en localidad General, VIP y Menores únicamente a través de Ticketmaster.co.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2026
Para los que van a ojo cerrado, y suelen salir recompensados. | Foto: Páramo Presenta

Noticias Destacadas

