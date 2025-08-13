Suscribirse

Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

La ‘diva de la televisión’ rompió el silencio y se pronunció tras el incidente.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 1:45 a. m.
Amparo Grisales, actriz y jurado de "Yo me llamo".
Amparo Grisales sufrió un fuerte golpe en medio de la caminata de la Feria de las Flores. | Foto: Canal Caracol

El pasado domingo, 10 de agosto, se llevó a cabo el cierre de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. En medio de la celebración, algunas de las personalidades más importantes de la farándula nacional estuvieron presentes en la caminata y compartieron con los asistentes al evento cultural.

Este tradicional desfile, que cada año atrae a miles de turistas y locales, fue el broche de oro de más de una semana de actividades que incluyeron conciertos, exposiciones, comparsas y presentaciones artísticas en diferentes puntos de la capital antioqueña.

Amparo Grisales sufrió caída en la Feria de las flores 2025.
Amparo Grisales sufrió caída en la Feria de las flores 2025. | Foto: Montaje SEMANA | Caracol Televisión - X: @EltrinoCo

Sin embargo, uno de los momentos que más llamaron la atención en redes sociales fue el instante en el que la reconocida actriz y jurado de Yo me llamo, Amparo Grisales, se tropieza y cae fuertemente contra el pavimento frente a cientos de personas.

El percance ocurrió en plena vía pública, mientras saludaba a los asistentes y se desplazaba en medio de la multitud, lo que generó una mezcla de preocupación y sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Contexto: MasterChef Celebrity 2025: Este es el parentesco entre Andrea Guzmán y Paty Grisales; pocos lo sabían

Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente en las redes sociales y desató un sinfín de comentarios, en los que muchos se burlaron, otros expresaron su preocupación y varios se preguntaron qué pasó después con “la diva de la televisión colombiana”.

“Dios mío, qué pecao’”; “Amparo ya no está para esos trotes”; “Los años hacen perder el equilibrio”; “Perdió toda el aura de diva”; “Es que a esa edad ya no está para andar sola en la calle”; “Si ven, la edad no llega sola”; “El afán de andar en tacones a cada rato, eventos como esos es para estar más cómodos”, fueron algunas de las reacciones que llamaron la atención en distintas plataformas.

@jhorman_rc

#amparogrisales #feriadelasflores #caida #amparitogrisales #medellín no sé si ver a amparo levantarse o a la señora que quería grabar a amparito Caída. 🙂

♬ som original - Jhorman Alberto Rami
Contexto: Amparo Grisales expuso delicada situación e hizo llamado; fue víctima de peligroso tema: “El problema es la estupidez humana”

Con el paso de las horas, muchos estaban a la espera de escuchar las palabras de Amparo. Sin embargo, decidió guardar silencio por unos días y continuar con su agenda como si nada hubiese pasado, evitando referirse al incidente de manera inmediata.

No obstante, en las horas de la tarde del miércoles, 13 de agosto, dos días después, reapareció en su cuenta de X, en la que suma más de un millón de seguidores, y envió un contundente mensaje a quienes se cuestionaron sobre la situación.

“Hola hola gente linda. Feliz grabando mi nueva serie de Caracol y Netflix. Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha luz para que la mala onda de algunos no me toque. Soy luz, soy amor, soy pura y armoniosa”.

Además, también se tomó el tiempo de responderle a una de sus fanáticas, quien le dejó varios mensajes para obtener actualizaciones de su estado de salud:

“Estoy muy bien, gracias. Huecos por todos lados jajajaja, pero ni un rasguño. Dios me sostiene. Abrazo”, escribió en la misma red social, poniéndole punto final a la polémica.

