Parece que los arroceros de Colombia, que recientemente adelantaron un paro que requirió la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno, no han dejado de pasar aceite.

El bajo precio que estaban recibiendo por la venta del arroz paddy verde —que es el que va a la industria molinera para su procesamiento y posterior comercialización en el mercado al que accede el consumidor— los llevó a alzar la mano, pues no alcanzaban a recibir ni los costos invertidos en la producción.

La sobreoferta del producto, debido a una cosecha grande, que se recoge en este segundo semestre, era el argumento principal de la situación expuesta por los arroceros, por lo cual, en la mesa de negociación con el Gobierno, se llegó a la conclusión que se requería acudir al régimen de libertad regulada de precios. Eso implica que el Gobierno puede establecer criterios y metodologías para que los productores fijen precios máximos.

En el segundo semestre del año se realiza la gran cosecha y tradicionalmente se almacenaba para la siguiente anualidad, cuando hay menor oferta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La resolución que se está incumpliendo

Fue así como se expidió una resolución del Ministerio de Agricultura, en conjunto con la cartera de Industria y Comercio, para establecer la libertad regulada de precios del arroz, pero ahora, los productores del alimento dicen que se estaría incumpliendo.

Según Dignidad Agropecuaria, gremio del sector del que hacen parte pequeños productores, denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio las maniobras que estaría haciendo la industria arrocera para evadir la regulación de precios.

Por esa razón, presentaron una queja ante la entidad de vigilancia, a través de la cual señalan que un grupo de empresas del sector arrocero estarían eludiendo la Resolución 241 de 2025.

Dicha resolución fijó los precios mínimos de compra para el arroz paddy verde, que es el que venden los productores.

“La denominada Industria —conformada por grandes molineras y comercializadoras que concentran buena parte del mercado— habría adoptado una nueva modalidad de compra denominada arroz paddy seco”, señalaron los voceros.

Ministerio de Agricultura y voceros del paro arrocero, durante la mesa de arroz instalada para tratar de llevar a un acuerdo. | Foto: Cortesía / MinAgricultura

Con el mencionado cambio, los productores afirman que, no solo se desconoce el espíritu y la finalidad de la regulación, sino que se trasladan costos adicionales de secado y transporte a los agricultores.

Con ello, por la derecha, estarían reduciendo el valor que reciben por su cosecha y poniendo en riesgo su sostenibilidad económica. Eso era precisamente lo que se trataba de evitar con la medida aplicada tras el acuerdo logrado para levantar el paro arrocero. “Es una estrategia subrepticia para hacerle el quite a la regulación de precios, que fue diseñada para proteger al productor nacional y salvaguardar la soberanía alimentaria”, manifestaron los voceros de Dignidad Agropecuaria.

En la resolución quedaron establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción:

Bajo Cauca, $ 1.491.478

Centro, $ 1.589.489

Costa norte, $ 1.512.785

Llanos, $ 1.457.387

Santanderes, $ 1.555.398.

La Superintendencia de Industria y Comercio se encarga de proteger al consumidor. | Foto: Web de la Superintendencia de Industria y Comercio