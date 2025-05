La historia detrás de la desconocida e inédita demanda del magistrado Vladirmir Fernández contra la Procuraduría. Un asunto de dinero

Una reliquidación de la bonificación por compensación, reconocimiento del ingreso salarial y el pago de prestaciones sociales s on algunas de las exigencias que puso sobre la mesa Vladimir Fernández Andrade, magistrado de la Corte Constitucional, en una demanda que presentó contra la Procuraduría .

Todo indica que Fernández no quedó satisfecho cuando recibió la liquidación; tan solo unos pocos meses después redactó una extensa demanda en la que pide una condena contra la Procuraduría, y solicita su reliquidación salarial y pensional.

La respuesta

SEMANA también conoció la tajante respuesta de la Procuraduría. En un concepto, pide rechazar de plano cada una de las pretensiones del hoy cuestionado magistrado por considerar que los reclamos no tienen justificación, pues la “situación laboral administrativa fue revisada y emitida cumpliendo toda la ley”.

“Teniendo en cuenta que del análisis realizado se desprende que no hubo actuación irregular alguna ante la clara sustentación de que no le asiste razón al mismo respecto de los cargos señalados, me permito señalar la imposibilidad de adelantar el presente modo de control por inexistencia del derecho pretendido por el accionante”, respondió el procurador del caso.