“No puedo decir sí o no”: Petro se refiere a denuncia de SEMANA sobre posible soborno para agilizar elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional

El presidente Gustavo Petro se refirió en la noche de este lunes a la denuncia de SEMANA que reveló la versión de Sandra Ortiz a la Fiscalía, y según la cual la elección del magistrado Vladimir Fernández se agilizó con plata corrupta de la UNGRD que fue desembolsada al entonces presidente del Senado Iván Name.

“No puedo decir sí o no”, dijo Petro, quien señaló que la justicia deberá realizar las investigaciones respectivas.

Iván Name y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Sí, me causa cierta inquietud lo que he leído en la prensa. La señora Sandra (Ortiz), que trabajó aquí, dice que le entregó 3.000 millones de pesos al señor senador Iván Name. No sé exactamente qué dijo la señora porque expresa que una parte iba para comprar senadores y elegir a Vladimir Fernández, no puedo decir sí o no”, agregó Petro.

“Pero sí me causa una inquietud. Por qué necesitaba Vladimir Fernández comprar senadores si la terna era toda presentada por el presidente de la República”, sostuvo el presidente. Lo que ha dicho Ortiz en la Fiscalía es que a Name se le dieron esos recursos para agilizar la plenaria del Senado que permitió su elección, el 17 de octubre de 2023.

Vladimir Fernández y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

De hecho, los chats muestran un desayuno días antes, el 13 de octubre, al que habrían asistido Ortiz, Name, Vladimir Fernández y Carlos Ramón González, quien era el director del Dapre. Allí, según Ortiz, se pactó que Name incluía la elección de Vladimir Fernández en la plenaria del Senado, y a cambio ella le terminaba de completar un pago por 1.500 millones de pesos. Los otros 1.500 millones de pesos, según Ortiz, se los entregó al hijo de Name, Iván Leonidas Name Ramírez, por instrucción del senador, en su apartamento, en el norte de Bogotá, durante la tarde del 12 de octubre.

“Nos dicen que nos estamos tomando la justicia, pero la justicia siempre ha sido de liberales y conservadores. Lo que sí es, es la pregunta ¿por qué tenían que sobornar? O sea, ¿hay unos corruptos que aun al interior sobornan para dañar a los otros compañeros o hay algo que falla? Dejo ahí mi pregunta porque ese no es mi papel definirlo”, dijo Petro en medio de la transmisión del consejo de ministros.

Sandra Ortiz e Iván Name. | Foto: SEMANA

Pero el presidente no se quedó solo ahí. Señaló que en el “relato periodístico” se decía que la plata del supuesto soborno había sido para que Name apoyara los proyectos del gobierno y “ahí está la gran mentira, ahí está la daga, que no sé si viene de la prensa (…) porque el señor Name es enemigo mío desde el Concejo de Bogotá y la alcaldía”.

Y siguió: “Fue su hija la que hundió el POT que propuso la Bogotá Humana para que la ciudad se equilibrara con el agua y mire qué daño nos hizo (…) Fue su hija, como presidenta del Concejo, la que ayudó a hundir sin discutir casi el POT y desde ahí, el señor es opositor al Gobierno, o a mí, porque él fue mi compañero en la Comisión Primera del Senado y apenas llegamos a la Presidencia; él no votó por mí”.

Incluso, la arremetida de Petro contra Name también se llevó por delante a la hija de este último, María Clara Name, quien es concejal de Bogotá. El presidente puso sobre la mesa que, si el soborno se había efectuado, coincidía con las fechas en las que la hija de Name había sido elegida concejal de Bogotá.

María Clara Name, concejal de Bogotá e hija del senador Iván Name, ante la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso de corrupción de la UNGRD. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA