Esto ejemplifica una situación poco clara en el sector. Por un lado, la advertencia que había hecho Naturgás en el sentido de que el déficit es una realidad y se materializaría ese primero de diciembre. El periodo de comercialización de gas natural en firme de los campos de producción más grandes del país se inició el 29 de agosto y terminó el 18 de octubre, sin que se haya ofertado gas para la venta para 2025 y los años siguientes. “No se ofertó una gota de gas”, advirtió en su momento Luz Stella Murgas, presidenta del gremio. Y agregó: “El déficit de gas natural no es una alerta, no es una alarma, no es una narrativa, es una realidad”.