Se confirma el mayor hallazgo de gas en el mar Caribe colombiano: con Sirius se triplican las reservas en Colombia

Ya se confirmó el potencial de Sirius-2, pozo off shore, que asciende a 6 terapies cúbicos de reservas. Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, esta cifra representa triplicar las reservas de gas que tiene Colombia. “Se termina la fase de exploración y perforación y entran en la fase de desarrollo y maduración de las reservas”, dijo Roa.

Las reservas de Sirius-2, pozo off shore ascienden a 6 terapies cúbicos. Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, esta cifra representa triplicar las reservas de gas que tiene Colombia. | Foto: Ecopetrol

Las actividades de evaluación de los resultados de la perforación del pozo Sirius-2, confirman los volúmenes de gas in place mayores a 6 terapiés cúbicos, que, de acuerdo con Roa, podría llegar a 10 terapiés. Este hallazgo podría aumentar en un 200% las reservas actuales de gas del país. “La perforación del pozo, que inició el 19 de junio de 2024 y se localiza dentro del área del Bloque GUA-OFF-0, está ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta, con profundidad de lámina de agua de 830 metros”, dice la petrolera.

El consorcio estima invertir 1.200 millones de dólares para la fase de exploración y 2.900 millones de dólares en la fase de desarrollo de producción. “La expectativa de inicio de la producción de gas natural es de 3 años luego de recibir todas las licencias ambientales y si se confirma la viabilidad comercial del descubrimiento, previsto hasta 2027. La producción esperada, a través de cuatro pozos productores en un innovador diseño “subsea to shore”, es de alrededor de 470 millones de pies³/día durante 10 años”, señaló Ecopetrol en un comunicado.

De acuerdo con Roa, con este anuncio, al margen de las críticas y de los cuestionamientos , “pone al gas natural como nuestra mayor apuesta, en el centro de la transición energética y no vamos a dejar de hacerlo. Y seguimos buscando gas entendiendo los beneficios en materia ambiental frente a menores emisiones y es más limpio al compararse con otros como carbón o leña. El gas natural lleva 40 años en desarrollo”, dijo.

Y agregó Roa: “Eso no quiere decir que no estemos comprometidos con la transición. Es la responsabilidad con la sostenibilidad energética”. Destacó la participación de su aliado Petrobras, no solo con gas sino otras iniciativas como etanol, Saf y el metanol.