Ecopetrol vs. Naturgás. El primero dice que no habrá déficit de gas, el segundo asegura lo contrario. ¿Quién tiene la razón?

Para Naturgás la situación es compleja. Según Murgas, el periodo de comercialización de gas natural de los campos de producción más grandes del país se inició el 29 de agosto y terminó el 18 de octubre, sin que se haya ofertado gas para la venta para los años 2025 y siguientes. “No se ofertó una gota de gas”, advirtió en su momento. Y agregó: “El déficit de gas natural no es una alerta, no es una alarma, no es una narrativa, es una realidad”.

El panorama no es alentador. Para 2025 se proyecta un déficit de gas firme de entre el 9 y el 12 por ciento de la demanda del país, es decir, entre 90 y 120 Gbtud, dice el informe de septiembre del Gestor del Mercado del Gas, citado por EPM. “Hoy el sector de gas natural enfrenta una crisis de abastecimiento sin precedentes en la historia nacional. Desde 1998, la oferta de gas no se había reducido al punto de no disponer con cantidades de gas en firme para el ciento por ciento del sector residencial, comercial, la industria, el sector de transporte (GNV) y hasta para las mismas refinerías del país”, señaló EPM al alertar que no ha logrado la totalidad de contratos de gas natural para su demanda en 2025.