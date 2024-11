El presidente Gustavo Petro anunció el reinicio de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, país que pasa por una profunda crisis energética. Pero la noticia no vino sola: el mandatario lanzó un sablazo y dijo que este suministro, de nuevo, de energía al vecino país, es “contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos”.

Se presenta también un riesgo, al tener que destinar recursos para atender subsidios en servicios públicos, ante un desabastecimiento e importación de gas y otros combustibles. “Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2,5 billones de pesos”.

Los otros dos riesgos se dan, por un lado, por una posible disminución de la inversión extranjera directa en el país, como consecuencia de la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación minera y petrolera. Y, por el otro, que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados.

Advierte el análisis que, durante 2024, se han encendido las alarmas sobre posibles escenarios de importación de gas natural para cubrir la demanda no térmica y de racionamiento de energía eléctrica en Colombia en los próximos años, dado que la demanda viene aumentando, al punto que podría estar por encima de la oferta.

Main Power Plant Energy ideas And energy saving | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con el estudio de Corficolombiana, las reservas probadas de este hidrocarburo en el país han disminuido constantemente desde 2011, pasando de un factor de reservas/producción de 13,9 años en 2011 a 6,1 años en 2023. Además, la negativa del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ha limitado la capacidad de aumentar el nivel de nuevos descubrimientos de gas en el país.

Ecopetrol vs. Naturgás. El primero dice que no habrá déficit de gas, el segundo asegura lo contrario. ¿Quién tiene la razón?

Contexto: Ecopetrol vs. Naturgás. El primero dice que no habrá déficit de gas, el segundo asegura lo contrario. ¿Quién tiene la razón?

¿Cuál será el impacto? La menor capacidad de abastecimiento de gas, explica Corficolombiana, podría afectar la economía colombiana , provocando racionamientos en su suministro. “Aunque los hogares y la generación térmica serían los últimos en verse afectados, el sector industrial sería el más vulnerable. Un ejemplo de ello fue la Resolución 40444 de 2024 del Ministerio de Minas, que priorizó estos sectores durante el mantenimiento de la planta SPEC. A partir de agosto de 2026, cuando la demanda no térmica superaría la producción local, las importaciones de gas se volverían esenciales para abastecer a hogares, comercios e industrias. Aunque el gas importado desde Cartagena se ha destinado principalmente a la generación de energía, este mecanismo sería el más viable para suministrar gas a los hogares. Para ello, sería necesario habilitar la comercialización del gas importado y activar la bidireccionalidad del gasoducto Barranquilla-Ballena”, agrega.

El otro frente en el análisis de Corficolombiana es el sector eléctrico. Allí, son varias las preocupaciones. Primero, los retrasos en proyectos de infraestructura, en especial los relacionados con energías renovables no convencionales –como eólica o solar-, que, sumados a la alta dependencia de fuentes hidroeléctricas expuestas a fenómenos climáticos, como El Niño, agravan el riesgo. Además, explica que la última subasta de obligación de energía en firme, diseñada para garantizar la oferta futura de electricidad, asignó el 99% a energía renovables no convencionales, dejando un margen mínimo para la generación térmica y limitando la capacidad del sistema eléctrico de responder con fuentes no dependientes de las condiciones climáticas.