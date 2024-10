Naturgas se ratifica: a partir del 1 de diciembre se materializará el déficit de gas natural en firme en el país. “Es una realidad”

“El déficit de gas natural no es una alerta, no es una alarma, no es una narrativa, es una realidad y se ratifica con las cifras públicas por parte del gestor del mercado, se ratifica con el racionamiento de gas natural vehicular que tuvimos hace un mes, con el racionamiento mismo asociado al mantenimiento programado que comienza el próximo 31 de octubre, pero aún más porque acaba de finalizar el pasado viernes el periodo de comercialización de gas de los principales campos de producción del país y no se ofertó una gota de gas para la venta en el año 2025, 2026 y siguientes”, ratificó Murgas.