‘A Tu Lado’ culmina tras cuatro años de atención humanitaria en Colombia

A Tu Lado culminó el 31 de agosto, después de cuatro años de trabajo en Colombia. La iniciativa fue financiada por la Unión Europea e implementada conjuntamente por World Vision, HIAS, Profamilia y Aldeas Infantiles SOS entre 2022 y 2026.

Durante su ejecución, 28.185 personas recibieron acciones de protección, 25.201 accedieron a servicios de salud y 1.063 fueron acompañadas en respuestas a emergencias humanitarias. Norte de Santander registró 24.051 personas atendidas; Arauca, 23.935; Santander, 3.667, y Urabá, 2.805.

En protección, Arauca concentró 11.802 personas atendidas, seguido de Norte de Santander, con 10.206; Santander, con 3.667, y Urabá, con 2.510. En salud, Norte de Santander alcanzó 12.863 personas, seguido de Arauca, con 12.052, y Urabá, con 286. Para las emergencias humanitarias, Norte de Santander registró 982 personas atendidas y Arauca, 81.

El proyecto acercó servicios a las comunidades mediante jornadas de salud, asesorías en salud sexual y reproductiva, Educación Integral para la Sexualidad (EIS), seguimiento de casos y articulación con servicios especializados. La salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) también hicieron parte de las acciones.

“Acercar los servicios de salud integral a las comunidades hace una diferencia real”, concluye el balance final de A Tu Lado, que atribuye los resultados a la articulación entre instituciones, organizaciones humanitarias, líderes comunitarios y las comunidades.

En protección, el consorcio trabajó con familias y comunidades para identificar riesgos, activar respuestas y acompañar procesos de restablecimiento de derechos mediante gestión de casos, apoyo psicosocial y alternativas de alojamiento familiar temporal.

El proyecto también generó espacios de escucha y acompañamiento para niñas, niños, adolescentes, mujeres sobrevivientes de violencia y otras personas en situaciones de crisis.

Con su cierre, el consorcio señala que quedan redes locales y espacios de cuidado y protección que continuarán aportando a la respuesta humanitaria en el país.