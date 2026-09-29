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Así le fue a Olímpica en el primer semestre de 2026: ingresos por $3,4 billones

En lo que va del año, Olímpica abrió cuatro puntos de venta y alcanzó 403 tiendas en 117 municipios.

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Redacción Economía
29 de septiembre de 2026 a las 5:36 p. m.
José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica.
José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica. Foto: Olímpica

Olímpica cerró el primer semestre de 2026 con ingresos operacionales de $3,4 billones y un crecimiento de 10,3 % en su utilidad neta después de impuestos, frente a una inflación interanual de 6,14 % registrada a junio.

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La compañía señaló que los resultados se dieron en un contexto marcado por el aumento de los costos operativos y las altas tasas de interés. En este escenario, sus márgenes ebitda y operacional se ubicaron en 8,5 % y 4,9 %, respectivamente.

La cadena atribuyó el desempeño a su estrategia de precios bajos, una estricta disciplina financiera y a su estrategia de precios bajos, perecederos frescos y marcas propias.

“En un ambiente complicado, nuestro propósito se ha centrado en una propuesta de valor diferenciada en variedad y profundidad de perecederos, con precios muy económicos, respaldados por el portafolio de ‘Precios Rojos’, la potencia de nuestras marcas propias y una operación altamente eficiente”, afirmó José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica.

Durante los primeros seis meses del año, Olímpica abrió cuatro puntos de venta y alcanzó 403 tiendas en 117 municipios de 21 departamentos, con cerca de 430.000 metros cuadrados de área comercial.

La empresa también amplió a 1.547 los artículos incluidos en su programa ‘Precios Rojos’ y lanzó 49 productos de marca propia, con lo que llegó a 811 referencias. En materia tecnológica, instaló 45 nuevas cajas de autopago, para un total de 70, y puso en marcha ‘Oli’, un asistente de compra basado en inteligencia artificial generativa.

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En sostenibilidad, Olímpica reportó 186 tiendas y centros de distribución con sistemas de energía solar fotovoltaica. Además, indicó que el 94 % de las frutas y verduras que compra provienen de proveedores nacionales y que el 100 % de sus marcas propias de textiles se elaboran con productores locales.

En el componente social, la compañía informó que entregó más de 133 toneladas de alimentos a familias vulnerables durante el semestre, en diferentes iniciativas y territorios.