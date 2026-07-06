Empalme: funcionario que Jaime Dussán habría sacado de Colpensiones ahora sería uno de los opcionados para presidir la entidad

Luego de la primera reunión realizada entre el equipo de empalme de los gobiernos saliente y entrante, en lo concerniente al tema laboral, solo queda recordar aquella frase popular que está en una canción vallenata: “La vida es un baile. Con el tiempo damos la vuelta”.

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Los encuentros para la entrega de cuentas empezarán este martes 7 de julio, pero ya tuvo lugar la instalación oficial, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en compañía de una parte de su equipo, incluido el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.

Por el lado del grupo del gobierno entrante, un nombre en particular, el de Luis Fernando Ucros Velásquez, sale a relucir.

Se trata de un abogado formado en la Universidad Santo Tomás y especializado en la Universidad del Rosario, con maestría en gestión y dirección de sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá (España). Estuvo ligado a Colpensiones desde 2012, a través de distintos cargos, el más reciente de los cuales fue el de gerente de Determinación de Derechos.

Lo dejó hacia 2023, tras la orden de una investigación disciplinaria en su contra por parte de la oficina de control interno de la entidad que maneja el régimen público de pensiones. Hasta la fecha, al parecer, no le habrían podido probar nada de lo que le endilgaban: presuntos malos manejos en el reconocimiento y pago de pensiones por vejez.

Ahora, en el sonajero de los nombramientos que se harán en el gobierno de Abelardo De La Espriella, uno de los opcionados para suceder a Dussán en la presidencia de Colpensiones sería Ucros Velásquez. De concretarse el sonajero, habría que recordar algo que a veces no se tiene presente cuando se ocupa un alto cargo: las vueltas que puede dar la vida.