Petro insiste en que la erradicación forzada fracasó y acusa a la Policía de robar recursos destinados a esa estrategia

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la forma en que se están midiendo los cultivos de hoja de coca en Colombia y aseguró que existen “protuberantes errores” en los cálculos realizados con apoyo multilateral. En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario puso en duda, especialmente, el indicador de “producción potencial de cocaína”, al considerar que se trata de una estimación sobredimensionada que no refleja las diferencias de productividad entre regiones.

Según Petro, para presentar ese indicador con rigor, debería medirse la productividad real en cada zona de cultivo y no extrapolar datos de regiones de alta productividad a otras con rendimientos más bajos. Sin embargo, afirmó que, por falta de recursos o por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Justicia, se estarían aplicando índices generalizados que inflan la cifra final.

El jefe de Estado sostuvo que estas mediciones terminan sirviendo para “legitimar” la erradicación forzada, incluida la aspersión con glifosato, una política que calificó como un fracaso. En esa línea, aseguró que el desacuerdo verbal que tuvo con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se originó, precisamente, por las discrepancias frente a las cifras presentadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Petro incluso insinuó que la manera en que se construyen las cifras podría responder a intereses comerciales para “vender más glifosato sin necesidad”. Como ejemplo, citó el año 2021, cuando el gobierno de Iván Duque informó oficialmente que se erradicaron de forma forzosa 130.000 hectáreas de coca. No obstante, el presidente aseguró que los mapas satelitales de ese periodo no reflejan esa erradicación y, por el contrario, muestran un aumento de cultivos a niveles sin precedentes.

La erradicación manual es una de las estrategias del Gobierno para frenar los cultivos ilícitos. Foto: Colprensa

El mandatario dijo que heredó ese problema y defendió su decisión de reemplazar la erradicación forzada por una estrategia voluntaria, basada en alianzas con campesinos. Además, lanzó señalamientos de presunta corrupción en la Policía por el manejo de recursos destinados a la erradicación durante el gobierno anterior.

“Cuánta plata se robaron de las famosas 130.000 hectáreas de hoja de coca erradicadas forzosamente en el año 2021, cuando los mapas satelitales muestran lo contrario. Digan la verdad: la plata que dieron los colombianos y los estadounidenses para la erradicación forzosa en el gobierno de Duque, se la robaron en la policía”, afirmó en su publicación.

Es más, dijo que la frase “hacer trizas la paz”, de la que se habló durante el gobierno de Iván Duque, en realidad significa “esa doble moral de las grandes bandas de los rateros de Chapinero alto, que no roban celulares en los buses, sino que se llevan las arcas del presupuesto nacional y el de los EE. UU. también”.

Petro afirmó que elevó sus reclamos ante el secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar las falencias metodológicas en los reportes de la UNODC.

Este tema, seguramente, hará parte de la agenda de la reunión bilateral que Petro sostendrá con Trump el próximo 3 de febrero en Washington. Aún no se conocen, sin embargo, los nombres de los integrantes de la comitiva que acompañará al mandatario colombiano, más allá del embajador Daniel García-Peña y la canciller Yolanda Villavicencio.