Iván Duque desmiente a Gustavo Petro: “En su gobierno se ha empoderado a los narcos”

En su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente colombiano señaló a su predecesor como responsable del crecimiento de hectáreas.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 1:44 a. m.
Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca.
Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca. Foto: SEMANA

Iván Duque, expresidente de Colombia, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien desde la Plaza de Bolívar aseguró que el crecimiento del cultivo de hoja de coca en el anterior gobierno fue “cinco veces más grande” que en el suyo.

“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el Gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este gobierno, que no alcanza aún el 10 % en todo el periodo. En el caso Duque, fue del 100% en todo su periodo. Luego, nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento”, dijo Petro en su discurso.

A través de su cuenta de X, el expresidente calificó a Petro de “aprendiz de Chávez y socio de Maduro”.

“Salió nuevamente el delirio galáctico del aprendiz de Chávez y socio de Maduro. El que fue miembro de un grupo terrorista se quiere vestir de pacifista; el que hizo a los bandidos ‘gestores de paz’ para eludir la justicia quiere posar de justiciero; el protector de Maduro ahora quiere lucir de demócrata“, manifestó Duque.

Y desmintió lo que dijo desde la Plaza de Bolívar, recordando lo que ha ocurrido en casi cuatro años de Gobierno Petro.

“En su gobierno se ha eliminado la erradicación manual de cultivos ilícitos, se ha empoderado a los narcos y se ha llegado al nivel más bajo de incautaciones como porcentaje de la producción potencial”, señaló.

Frente a su nueva postura ante Estados Unidos, el exmandatario aseguró que Petro comenzó a “tragarse sus palabras”.

“Ya empezó a tragarse sus palabras ante los EE. UU., luego de su discursos delirantes y llenos de insultos en NY al igual que sus casi cuatro años de torpeza tras torpeza. Así son los delirios de los demagogos del socialismo del siglo XXI", añadió.

Finalmente, mostró las cifras de su gobierno en lucha contra las drogas: “Queda en evidencia cómo paramos el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y aumentamos exponencialmente la destrucción de laboratorios y las incautaciones”.

Según las gráficas publicadas por Duque, durante su gobierno las autoridades reportaron 2.070,4 toneladas de cocaína incautadas y la destrucción de 20.722 infraestructuras para producción de drogas, por encima de los dos periodos anteriores.

Igualmente, se evidencia que se ubica a Colombia en alrededor de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos entre 2018 y 2021, que es menor a las reportadas este año, que superan las 300.000.

