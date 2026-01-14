General William Rincón reveló en consejo de ministros que los cultivos ilícitos en Colombia cayeron 56,9 % desde 2018

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, presentó este miércoles 14 de enero, en el consejo de ministros, un balance sobre la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia en el que destacó una caída sostenida de los llamados nuevos cultivos frente a los registros de años anteriores.

Según el informe mostrado en al presidente Gustavo Petro, la variación equivale a una reducción del 56,4% desde 2018.

Rincón explicó que el análisis se basa en mapas de monitoreo con clasificación por colores que permiten identificar expansión y tipos de cultivos. El oficial señaló que actualmente se identifican 15.159 hectáreas clasificadas como nuevos cultivos, frente a 44.399 hectáreas que, dijo, se registraban en ese año, el corte de la comparación corresponde al 31 de agosto de 2025.

Aunque la reducción porcentual es la que sobresale en la exposición, Rincón hizo énfasis en que la presencia de nuevos sembrados no ha desaparecido.

Señaló que aún se identifican focos de expansión en territorios como Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo. En su intervención dijo que “ya han nacido nuevos en unos territorios, pero no obedecen a la cantidad que antes existía”, lo que refleja una disminución significativa en la expansión de los cultivos ilícitos desde 2018.

Durante el Consejo, también presentó los mapas de monitoreo y explicó cómo se clasifican los cultivos por colores para identificar la expansión y los tipos de sembrados. Allí se mostró que, aunque han nacido nuevos cultivos en algunos territorios, la cantidad total ha disminuido significativamente.

El reporte del Consejo de Ministros coincidió con otro anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su agenda internacional: confirmó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, y que uno de los temas claves de esa cita será la lucha contra el narcotráfico.

Petro adelantó que llevará datos sobre las acciones de su Gobierno para explicar lo que, según él, ha sido la estrategia estatal frente a los narcóticos.

En el mismo encuentro, el presidente insistió en la dimensión sanitaria y regional del problema: dijo que el fentanilo y la mezcla de cocaína con fentanilo son un asunto grave en Estados Unidos y mencionó cifras de mortalidad que rondan las 72.000 muertes al año en ese país por sustancias sintéticas.

Gustavo Petro también volvió a plantear su preferencia por instrumentos distintos a la fumigación aérea —llegando a proponer ideas como “lanzar semillas” en vez de fumigar con glifosato— y reiteró su apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos.