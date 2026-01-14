Álvaro Uribe dice que “Petro tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Iván Cepeda”

En la noche de este miércoles, 14 de enero, el presidente Gustavo Petro, realizó una alocución donde salió en defensa a sus críticos por el aumento del salario mínimo y el decreto de emergencia económica.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez realizó minutos después un conversatorio para “rebatir las cifras económicas del Gobierno nacional”, junto a varios invitados especiales.
Uribe se refirió al pronunciamiento de Petro, donde dijo que “han atacado el aumento del salario vital” y también defendió el decreto de emergencia económica al decir que era necesario expedirla para ponerle impuesto a los “megarricos” del país.
En medio del conversatorio, el exmandatario dio su opinión sobre estas palabras de Petro en su más reciente alocución presidencial.
“La estrategia del presidente Petro hace 4 años, fue una narrativa mentirosa sobre las pensiones, sobre la Ley 100, sobre tantos temas de la vía nacional, y ahora, tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Cepeda”, dijo Uribe.
Y agregó: “Esta narrativa del Gobierno busca crear una falsa ilusión entre los trabajadores mientras paraliza la inversión y destruye el empleo. Es una estrategia que hay que denunciar sin titubeos. No podemos dejarnos distraer: el país enfrenta una enorme corrupción, un derroche sin precedentes y una violencia creciente. Este Gobierno no ha sido eficaz en combatir el terrorismo ni en garantizar la seguridad de los colombianos, y esa realidad no se puede ocultar”.
Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo, quien participó del conversatorio, señaló que el endeudamiento actual resulta más costoso y termina afectando las finanzas públicas.
“El Gobierno Nacional se está endeudando a un alto costo para el país. Las tasas de interés de la deuda pública no han bajado, como afirma el presidente Petro; por el contrario, hoy son más elevadas”, afirmó.
El experto economista Javier Leonardo Garay, también dio su aporte en esta charla sobre la alocución de Petro: “Hoy fue muy evidente el engaño de Petro a los colombianos. Los resultados de las graves decisiones económicas del gobierno se verán en el mediano plazo”.
El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, también intervino en este encuentro con el expresidente Uribe: “El aumento del salario mínimo tendrá un impacto directo en las finanzas públicas y en la pensión mínima. Un costo que antes asumía el Gobierno ahora será trasladado, vía decreto, a los trabajadores o a los fondos de pensiones”.
