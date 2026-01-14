Gustavo Petro defiende en alocución aumento del salario mínimo: “Sube el salario real y baja el costo de producción”

El presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas que le han hecho por el aumento del salario mínimo en el país del 23 %. El mandatario sacó a relucir varias cifras para responderle a quienes cuestionaron esa decisión.

“Han atacado el aumento del salario vital entonces tratan de enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganado mal”, aseguró el mandatario.

Petro se refirió al Índice de Precios al Productor. “En diciembre de 2025 en los tres años transcurridos para esa fecha creció el salario mínimo real por mis decretos 18 % real”, aseguró Petro, sin contar el aumento del último año.

El mandatario dijo que la variación anual de los costos de producción se habría caído en -2,63% para finales de 2025, tras el aumento del 18 % que explicó Petro. “Sube el salario real y baja el costo de producción”, dijo.

Según Petro con sus decisiones ha logrado que la inflación del país baje. El mandatario afirmó que en el caso de los precios de los alimentos determina la inflación en Colombia y sacó a relucir una tabla de Corabastos de este 14 de enero para ejemplificar que varios de los alimentos siguen en el mismo precio, es decir, “estable”.

El presidente le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que pueda expedir decretos de “desindexen” la vivienda del salario mínimo para que los costos del salario mínimo no se equiparen al de ese sector.

Defendió el decreto de emergencia

Otro de los puntos sobre los cuales se refirió el mandatario fue el decreto de emergencia económica. El presidente afirmó que es necesario para ponerle impuesto a los “megaricos” del país.

“Apenas el Congreso tumbó la Ley de financiamiento, fuimos a mirar, hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas, nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa sino para pagar las deudas que heredamos y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue de 13 %”, aseguró Petro.

Según el mandatario fue mucho más alto antes de que el Congreso le tumbara la Ley de financiamiento. “Lo que se percibía era que en la medida en que no teníamos capacidades para pagar la deuda porque habían sido recortadas por el Congreso de la República, se disparó el costo de la deuda en Colombia y eso la hace insostenible para pagar hasta que decretamos la emergencia económica”, afirmó.

Petro destacó que el año pasado habría recortado el gasto en 16 billones de pesos. “Para los que dicen que no recortamos gasto”, contestó.

El presidente se refirió a la tasa de los 5.000 millones de dólares que ha generado bastante polémica que según él es del 6 %. “Cuando el Congreso tumbó la Ley de financiamiento fue del 8 %”, dijo. “La irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara hasta hacernos quebrar”, criticó el mandatario.

Petro dijo que habría “acertado” decretando la emergencia económica y que eso se estaría viendo reflejado en el mercado mundial, sumado a la conversación que tuvo con con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“El déficit se disminuye y el perfil de la deuda hacia los próximos gobiernos baja y les alistamos el camino para tener más recursos para gastar, ojalá en el pueblo colombiano, entonces estamos demostrando que acertamos”, afirmó.

“El decreto, con 15 días de experiencia, demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra”, mencionó el mandatario, quien dijo que supuestamente ha recortado el gasto en 16 billones de pesos en lo que va corrido de su Gobierno.

Según el mandatario estas decisiones estarían llevando al país por la vía correcta en materia económica.

En desarrollo...