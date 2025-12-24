Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro respondió a quienes lo han señalado “calumniosamente” de producir cocaína.

En un mensaje publicado este miércoles, 24 de diciembre, el jefe de Estado colombiano compartió dos imágenes en las que aparece arrancando de raíz dos matas de coca. Esto ocurrió en medio de su visita realizada días atrás a la vereda Pumbí Las Lajas, municipio de Roberto Payán, en Nariño.

Junto a las imágenes, el mandatario publicó un texto en el que afirmó: “Para quienes dicen calumniosamente que hago cocaína. No, señores y señoras, arranco matas de raíz de hoja de coca y las sustituyo por café, cacao, coco, sandía, ahuyama y selva nativa”.

Posteriormente, el jefe de Estado aseguró que son pocos los países que ayudan a Colombia en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

“Busco que le compren a los campesinos su producción lícita con contratos de largo plazo; hemos logrado que dejen de aumentar los cultivos de hoja de coca y nos ayuda que se derrumbó el precio de la hoja de coca por sobreproducción en América Latina. Ha bajado su rentabilidad para el campesino y lo lícito se vuelve más rentable. Todo lo hacemos con dinero colombiano, casi nadie nos ayuda en el mundo: solo China, España y Bélgica”, agregó el presidente Petro en X.

Por último, el presidente Petro hizo un llamado a los grupos armados ilegales que están en negociaciones con el Gobierno para que cesen el reclutamiento de menores y controbuyan “a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”.

“Están en proceso de sustitución 30.000 hectáreas. A los grupos armados que mantienen negociación con el Gobierno, en espera del poder judicial, les exigimos como condición abandonar el reclutamiento de menores y ayudar a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”, concluye el presidente Petro en X.

A propósito de estas declaraciones, a comienzos de esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el jefe de Estado colombiano.

“Bueno, él tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia”, expresó Trump en medio de un evento celebrado en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.