Nación

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

El jefe de Estado colombiano compartió un mensaje a través de redes sociales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 6:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro en la vereda Pumbí Las Lajas, municipio de Roberto Payán, en Nariño.
El presidente Gustavo Petro en la vereda Pumbí Las Lajas, municipio de Roberto Payán, en Nariño. Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro respondió a quienes lo han señalado “calumniosamente” de producir cocaína.

En un mensaje publicado este miércoles, 24 de diciembre, el jefe de Estado colombiano compartió dos imágenes en las que aparece arrancando de raíz dos matas de coca. Esto ocurrió en medio de su visita realizada días atrás a la vereda Pumbí Las Lajas, municipio de Roberto Payán, en Nariño.

Junto a las imágenes, el mandatario publicó un texto en el que afirmó: “Para quienes dicen calumniosamente que hago cocaína. No, señores y señoras, arranco matas de raíz de hoja de coca y las sustituyo por café, cacao, coco, sandía, ahuyama y selva nativa”.

“El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos es de origen colombiano”: oficial de la DEA da detalles tras descertificación en lucha contra las drogas

Posteriormente, el jefe de Estado aseguró que son pocos los países que ayudan a Colombia en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Nación

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Cali

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

Nación

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

Política

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Política

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Macroeconomía

Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

“Busco que le compren a los campesinos su producción lícita con contratos de largo plazo; hemos logrado que dejen de aumentar los cultivos de hoja de coca y nos ayuda que se derrumbó el precio de la hoja de coca por sobreproducción en América Latina. Ha bajado su rentabilidad para el campesino y lo lícito se vuelve más rentable. Todo lo hacemos con dinero colombiano, casi nadie nos ayuda en el mundo: solo China, España y Bélgica”, agregó el presidente Petro en X.

Por último, el presidente Petro hizo un llamado a los grupos armados ilegales que están en negociaciones con el Gobierno para que cesen el reclutamiento de menores y controbuyan “a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”.

Donald Trump advierte a Colombia que podría ser blanco de “ataques por tierra”

“Están en proceso de sustitución 30.000 hectáreas. A los grupos armados que mantienen negociación con el Gobierno, en espera del poder judicial, les exigimos como condición abandonar el reclutamiento de menores y ayudar a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”, concluye el presidente Petro en X.

A propósito de estas declaraciones, a comienzos de esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el jefe de Estado colombiano.

“Bueno, él tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia”, expresó Trump en medio de un evento celebrado en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Mas de Nación

Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El presidente Gustavo Petro.

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Así quedó la camioneta que usaban los investigadores al momento de ejecutar un operativo contra los grupos de apoyo de alias Marlon, uno de los líderes disidentes de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Uno de los vehículos cargados con explosivos.

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

El alcalde de Facatativa, Luis Carlos Casas.

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Noticias Destacadas