Laura Sarabia pidió eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU

La canciller Laura Sarabia le pidió a la Comisión de Estupefacientes de al ONU que la hoja de coca salga de la lista de ilícitos y que se dé un nuevo debate sobre la implementación del régimen de drogas. “La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud”, dijo la canciller.

A renglón seguido, señaló que hacer cambios en la lucha contra las drogas no es el equivalente a normalizar el narcotráfico, apuntando que “reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz”.