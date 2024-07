“El campesinado se cansó de tanta mentira”: asociaciones se le plantan al gobierno por incumplimiento a la reforma agraria

Los movimientos Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Baluarte Campesino se tomaron el edificio del CAN, donde funcionan las dos principales entidades dedicadas a ese asunto, para protestar por los incumplimientos de la Casa de Nariño.

“La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural son el corazón del sistema nacional de reforma agraria y no han definido una estrategia de cómo implementar el sistema. El Ministerio de Agricultura y las demás instituciones no se han articulado, por eso nos movilizamos desde los territorios para exigir que se haga la reforma agraria ya”, sostuvo Nilson Liz Marín, uno de los promotores de la movilización.

Gobierno Petro no protege a firmantes de la paz: “Quisiéramos quedarnos, pero no hay garantías”. Hablan desterrados de Miravalle

Contexto: Gobierno Petro no protege a firmantes de la paz: “Quisiéramos quedarnos, pero no hay garantías”. Hablan desterrados de Miravalle

“Lo que le hemos planteado al gobierno toda esta semana que nos hemos reunido es que sean serios, que no traten al campesinado como si fuéramos ciudadanos de segunda , que definan una estrategia para poderle cumplir al campesinado”, sostuvo el líder campesino.

“Ellos no creían que era en serio la movilización. Mamaron gallo y hoy, entonces, se tienen que atener a las consecuencias. El campesinado se movilizó porque se cansó de tanta mentira, de tanto discurso que no se cumple, que no se ven las acciones en el territorio”, detalló el líder del plantón.