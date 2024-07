Líos contractuales en Agencia Nacional de Tierras: contratistas esperan pago de junio y entidad tiene centenares de vacantes

Esa situación fue advertida en un memorando interno con fecha del 18 de junio en el que la contadora, Heidy Velásquez, llamó la atención sobre el riesgo de un “colapso total” de la entidad por la incapacidad administrativa para procesar las cuentas de cobro de los empleados que mes a mes envían su informe de gestión para recibir su salario: sin funcionarios pagos, no hay quien trabaje, y sin personas en sus puestos no se cumplen los objetivos de la ANT.

“El informe que me da el subgerente financiero es que el 90 por ciento de las cuentas están pagadas o en trámite de giro. La nota de la contadora es de varias semanas atrás, todos los procesos administrativos avanzan”, respondió el director. Este medio le pidió un documento que certificara esa información y al momento del cierre de este artículo no lo había compartido.

Otro de los exfuncionarios que habló con SEMANA aseguró que “todas las cuentas de cobro están totalmente paradas. Son personas que han venido ejecutando sus contratos a las que les retienen los pagos y les anulan las cuentas” . En la Dirección de Acceso a Tierras, una de las dependencias con más fondos de la entidad, no le renovaron el contrato a cerca de 170 personas y a esos roles están llegando profesionales que Harman lleva a Bogotá desde el Meta, quienes serían aliados políticos del director.

Cuentan, incluso, que cuando el exdirector Gerardo Vega estaba en la dirección no hubo tanta estigmatización con los funcionarios que venían de la dirección anterior, un tono que cambió en la era Harman. “Él tiene un trato como si viniera de un gobierno diferente, como si los que llegamos con Vega no fuéramos de su confianza“, comentó otra persona a la que tampoco le renovaron su acuerdo laboral.

“Cuando llega Harman sentimos una discriminación como si lo de antes no sirviera, aislaron a los equipos entre las personas de antes y quienes eran los de confianza de Harman”, señaló otro funcionario que dio su testimonio con la promesa de no publicar su nombre porque teme que no le paguen el salario que le deben de junio.