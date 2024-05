“Se genera un entorno envenenado. Definitivamente, pierde Colombia”: comunidad judía, tras rompimiento de relaciones con Israel

“Hoy la humanidad en todas en las calles está de acuerdo con nosotros: no puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad”, dijo el presidente Petro este miércoles desde la Plaza de Bolívar.

“ Definitivamente, pierde Colombia porque pierde un gran aliado, un país amigo, un país con el que han tenido relaciones históricas, de cooperación. Además, son dos democracias liberales, más allá de las diferencias. Hacen parte del club de las democracias liberales. Colombia, al romper las relaciones, queda en muy mala compañía; queda en compañía de Venezuela, Bolivia, Cuba, Irán; o sea, no son los países con los que uno quisiera estar”, destacó.

Al ser consultado sobre lo dicho por la Cancillería de Colombia en el comunicado, respecto a que con Israel se llevará a cabo es el rompimiento de las relaciones diplomáticas y, que no era algo en contra del pueblo israelí, ni contra las comunidades judías, Peckel dijo que en últimas ello lo que hacía era “generar un entorno envenenado, no muy amistoso”.

“Realmente el comercio no se debe suspender -entre Colombia e Israel-. El tratado de Libre Comercio ni siquiera se puede suspender... y cooperación en otros temas como seguridad. Recordemos que miles de colombianos han viajado a Israel como becarios a capacitaciones en distintos temas. Eso ya dependerá si el Estado de Israel decide o no continuar con esa cooperación o no, en este entorno que se crea”, agregó Peckel en Vicky en Semana.