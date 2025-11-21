Hace unos días, la reconocida cantante y actriz Maite Perroni Beorlegui asistió a un evento en El Salvador junto a su esposo Christopher Uckermann, quienes mostraron su felicidad de compartir experiencias y aprendizajes con los jóvenes que se encontraban allí.

Sin embargo, lo que generó todo tipo de comentarios fue la apariencia física de la mexicana, pues algunos mencionaron que lucía diferente y se refirieron a su cuerpo. Y aunque, en la publicación recibió más mensajes que la apoyaban y destacaban su belleza, decidió pronunciarse sobre las críticas por medio de un video en su perfil.

“Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos y eso que no me viste cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, dijo en la primera parte.

Luego comentó que tomaba el tema con risa, pues mientras esas personas estaban ocupadas en analizar su cuerpo, ella está disfrutando su vida criando a su pequeño y mantiene su mente ocupada en otras cosas. Pero, a raíz de dicha situación, se le vino a la mente tres posibilidades de lo que podría hacer.

“Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentir súper mal por toda la violencia digital. La segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, enfatizó.

Maite decidió irse por la tercera opción y hablar de lo sucedido, asegurando que muchas personas han querido cambiar como son solo por “encajar en los estereotipos” que ha creado la sociedad y se han olvidado de quienes son en realidad.

“Vivimos en una sociedad en donde no se es suficiente, nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas, como si de eso dependiera valor”, agregó, haciendo referencia que lo que le suma a lo que es cada persona, es aceptar cada proceso con amor.

También mencionó que el cuerpo va cambiando, es importante reconocer que nadie es perfecto y por eso, Maite aprovechó para dejar un mensaje, en el que dejó claro que se acepta como es y comprende los cambios a los que se han enfrentado a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos años.