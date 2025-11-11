Ángela Aguilar y Christian Nodal es una de las parejas más comentadas de la industria musical y el entretenimiento en la actualidad, pues han estado inmersos en diferentes polémicas que han generado todo tipo de comentarios, como la decisión que tomaría el cantante sobre la tendencia de ‘fan de su relación’.

A mitad de año los seguidores se dieron cuenta de que los artistas mexicanos habían celebrado su matrimonio por las fotos que se compartieron a través de sus redes sociales y en una entrevista con SEMANA, Pepe Aguiar reveló cómo reaccionó al momento que marcó un antes y un después en su familia.

“Lo que siente cualquier padre, pues mucho gusto, sentimientos encontrados, miedo de que le va a ir mal, felicidad por verla contenta, esperanza porque le vaya bien, no sé, muchas cosas, sentir lo que cualquier padre siente”, expresó el cantante, haciendo referencia a la alegría que le genera ver a su hija feliz, pero a la vez el temor frente a las dificultades que se puedan presentar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal | Foto: Captura de pantalla YouTube / Ángela Aguilar Oficial

Ángela Aguilar habló de su boda con Christian Nodal

Después del evento que se llevó a cabo a mitad de este año, la intérprete de El equivocado, canción dedicada a su esposo y con la que decidió responder a las críticas de su relación, dio a conocer que volverían a unirse en el altar, pero en esta ocasión sería una boda religiosa.

La joven ha estado de vuelta en los escenarios, pues se encuentra realizando su gira Libre Corazón Tour y minutos antes de su presentación en San Antonio, Texas compartió con sus fanáticos y mientras firmaba autógrafos hizo el anuncio.

“Vayan a mi boda. Me voy a casar en mayo… por la iglesia”, comentó.

Ante la inesperada noticia, uno de los seguidores le preguntó: “¿Puedo ser el padrino?”, a lo que ella, con asombro y entre risas, le respondió que tendría que preguntarle al cantante.

El momento fue publicado por un medio mexicano y el video ha generado todo tipo de reacciones, pues aunque recibió apoyo y felicitaciones, algunos también escribieron que eso no significaba que fuera a ser feliz y que en relación haya lealtad, pues Nodal ha sido fuertemente criticado por sus anteriores relaciones amorosas.