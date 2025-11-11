Suscribirse

GENTE

Ángela Aguilar habló de su matrimonio con Christian Nodal y destapó detalle: “Vayan a mi boda”

La cantante habló de la celebración con su esposo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de noviembre de 2025, 8:47 p. m.
Ángela Aguilar habló de su boda con Christian Nodal.
Ángela Aguilar habló de su boda con Christian Nodal. | Foto: Instagram @elheraldodemexico / Getty Images

Ángela Aguilar y Christian Nodal es una de las parejas más comentadas de la industria musical y el entretenimiento en la actualidad, pues han estado inmersos en diferentes polémicas que han generado todo tipo de comentarios, como la decisión que tomaría el cantante sobre la tendencia de ‘fan de su relación’.

A mitad de año los seguidores se dieron cuenta de que los artistas mexicanos habían celebrado su matrimonio por las fotos que se compartieron a través de sus redes sociales y en una entrevista con SEMANA, Pepe Aguiar reveló cómo reaccionó al momento que marcó un antes y un después en su familia.

“Lo que siente cualquier padre, pues mucho gusto, sentimientos encontrados, miedo de que le va a ir mal, felicidad por verla contenta, esperanza porque le vaya bien, no sé, muchas cosas, sentir lo que cualquier padre siente”, expresó el cantante, haciendo referencia a la alegría que le genera ver a su hija feliz, pero a la vez el temor frente a las dificultades que se puedan presentar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal | Foto: Captura de pantalla YouTube / Ángela Aguilar Oficial

Ángela Aguilar habló de su boda con Christian Nodal

Después del evento que se llevó a cabo a mitad de este año, la intérprete de El equivocado, canción dedicada a su esposo y con la que decidió responder a las críticas de su relación, dio a conocer que volverían a unirse en el altar, pero en esta ocasión sería una boda religiosa.

La joven ha estado de vuelta en los escenarios, pues se encuentra realizando su gira Libre Corazón Tour y minutos antes de su presentación en San Antonio, Texas compartió con sus fanáticos y mientras firmaba autógrafos hizo el anuncio.

Vayan a mi boda. Me voy a casar en mayo… por la iglesia”, comentó.

Ante la inesperada noticia, uno de los seguidores le preguntó: “¿Puedo ser el padrino?”, a lo que ella, con asombro y entre risas, le respondió que tendría que preguntarle al cantante.

El momento fue publicado por un medio mexicano y el video ha generado todo tipo de reacciones, pues aunque recibió apoyo y felicitaciones, algunos también escribieron que eso no significaba que fuera a ser feliz y que en relación haya lealtad, pues Nodal ha sido fuertemente criticado por sus anteriores relaciones amorosas.

“Como si firmar un papel o estar el altar te garantizara la lealtad y felicidad”; “qué lindos se miran juntos”; “se ganó al esposo más fiel del mundo”; “tal para cual”; “muchas cosas pueden pasar de aquí a mayo”; “Que estén toda la vida juntos estos dos”, fueron algunos de los comentarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

2. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

3. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

4. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

5. “Estaban llenos de ira”: El testimonio contra los agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ángela AguilarChristian Nodalcantante mexicana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.