Reconocida actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ habló de la enfermedad de su hija: “Hemos llorado”

La telenovela colombiana Nuevo rico, nuevo pobre, lanzada en 2007, fue una de las más vistas en su momento y a pesar de los años sigue siendo recordada por sus característicos personajes que lograron ganarse el corazón del público.

Una de las actrices que hacía parte del destacado elenco es Diana Neira, quien desde muy joven debutó en televisión y conquistó no solo por su talento, sino también por su carismática personalidad.

La mujer se alejó un poco de las pantallas y hoy en día ha tenido un mayor reconocimiento en el mundo digital al captar la atención por su vida personal. Desde 2011, está casada con el actor Ricardo Abarca, con quien tiene dos hijas, y realiza contenido para sus redes sociales, logrando enternecer a sus seguidores con sus videos con un toque de humor.

Sin embargo, recientemente preocupó al compartir una noticia sobre la salud de una de sus pequeñas y confesó que hace un tiempo Julieta fue diagnosticada con una enfermedad que afecta el nivel de azúcar en su sangre.

“Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con diabetes tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado… Pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo”, escribió en la primera parte.

También escribió que, aunque es un momento difícil para ella y su familia, decidió creer en Dios, aferrarse a que su voluntad es perfecta y pensar que él la está ayudando a superar este momento.

“Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la Sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa: espiritual, emocional, mental y física. Y clamo con fe por el milagro que sé que puede hacer”, agregó.

Por último, Diana expresó que la valentía y la sonrisa de su hija le han enseñado a ella y a su pareja no rendirse, pues por más difícil que sea, continuarán en la lucha hasta que todo esté bien. Además, aprovechó para referirse a los padres que están pasando por una situación similar y enviarles apoyo para que sigan batallando: “Te abrazo con el corazón”.

La noticia conmovió a sus seguidores y amigos de la misma industria, quienes por medio de su publicación le dejaron mensajes de apoyo y enviándole buenos deseos.