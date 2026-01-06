Así es la “repugnante” celda de aislamiento donde estaría Nicolás Maduro: luces encendidas y máxima vigilancia por temor a un ataque

Un experto en prisiones le detalló a la prensa internacional que es muy probable que Nicolás Maduro está en condición de aislamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, tras la captura de Estados Unidos que se hizo efectiva el pasado sábado, 3 de enero. Según el especialista, la celda del dictador es destinada para reclusos de alto perfil, extremadamente peligrosos o para quienes estén en alto riesgo.

Se le conoce como la Unidad de Vivienda Especial, según las declaraciones de Larry Levine al medio Daily Mail. Estas celdas, que el experto describió como “repugnantes”, tienen un tamaño de 2,4 por 3 metros. Hay una cama de acero con un colchón delgado y una pequeña almohada. Los presos disponen de un pequeño espacio, menos de un metro, para moverse en el lugar.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn). Foto: WireImage

“Él dirigía un país entero y ahora está sentado en su celda, haciendo inventario de lo que le queda, que es una Biblia, una toalla y un bloc de notas”, comentó Levine en su entrevista con la prensa. Amplió que las luces del pequeño espacio siempre están encendidas y no hay ninguna ventana en la celda, los reclusos pueden asumir qué hora es cuando llegan las comidas y solo ven el exterior cuando son citados al tribunal.

En ese Centro de Detención Metropolitano ha estado el reconocido cantante Sean Combs (P. Diddy), el asesino del director de salud estadounidense, Luigi Mangione, y la socia del pedófilo Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, entre otras figuras famosas.

Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde comparecieron el lunes 5 de enero. Foto: Tomado de internet

Levine aseguró que, por el momento, la idea de las autoridades es dejar a Maduro en la unidad de aislamiento y bajo una vigilancia constante para prevenir su seguridad. “Es el gran objetivo ahora mismo y un problema de seguridad nacional”, estableció el experto en prisiones. “Hay pandilleros allí que desearían apuñalarlo y eliminarlo”.

“Ellos serían llamados héroes por ciertos grupos de venezolanos que quieren a Maduro muerto”, agregó.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas armadas de EE. UU. Foto: GC Images

La cárcel de Brooklyn, donde ahora pasa los días el dictador de Venezuela, era conocida por sus malas condiciones de vida para los presos, además había un importante problema de escasez de personal, violencia entre los prisioneros y cortes de energía muy frecuentes. Sin embargo, actualmente es la única cárcel federal que está en funcionamiento en la ciudad de Nueva York. Incluso, esta ha sido llamada “el infierno en la Tierra” por algunos activistas legales.

Según Levine, los guardias “vigilarán como un halcón” a Maduro, ya que este tiene “demasiada información” sobre las redes del narcotráfico y los carteles. “(Los fiscales) intentarán usarlo para llegar al cartel, y podría haber gente en esa cárcel que quiera ese estatus de héroe popular si lo eliminan”.