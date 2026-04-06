Un vínculo inesperado: la conmovedora historia de la gata que “adoptó” a un cachorro de puma sobreviviente de trágico accidente

El pasado jueves, 2 de abril, diferentes medios argentinos informaron sobre un trágico accidente ocurrido en la ruta 40, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la ruta 237, donde una puma, que se encontraba en estado de gestación, perdió la vida.

El lamentable hecho tuvo lugar en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde las circunstancias del suceso generaron preocupación entre las autoridades y la comunidad local por el impacto sobre la fauna silvestre de la zona.

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Además de la muerte de la madre puma, se confirmó el fallecimiento de la mayoría de sus crías: en total tres de los cuatro cachorros que gestaba el animal. Sin embargo, en medio de la tristeza por lo ocurrido, surgió un vínculo inesperado ente el cachorro de puma sobreviviente y una gata.

Un tierno proceso de recuperación

De acuerdo con la información oficial difundida por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, tras el trágico hecho que cobró la vida de la puma en gestación, un transeúnte que pasaba por el lugar logró rescatar con vida al único cachorro sobreviviente.

Al encontrarlo, decidió trasladarlo de inmediato a un centro veterinario de la localidad para que recibiera atención de urgencia. Allí, además de proporcionarle los cuidados necesarios, una familia de la zona manifestó su disposición a colaborar activamente en su contención inicial, teniendo en cuenta la reciente pérdida de su madre.

“Tengo lágrimas de felicidad. Atropellaron a una mamá puma. Murieron ella y tres cachorros. Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata”, describió la anestesista Lorena Sosa al medio local Mejor Informado.

Por su parte, el médico veterinario Sergio Sánchez, quien también forma parte del cuidado del felino, mostró a través de sus redes sociales la evolución del cachorro rescatado del trágico choque en Ruta 40.

En el video, el especialista compartió una escena conmovedora que no tardó en viralizarse en plataformas digitales, ya que deja en evidencia el cuidado y la contención que está recibiendo el pequeño puma.

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Por ahora, la Asociación de Parques Nacionales inició gestiones para garantizar el traslado del cachorro sobreviviente a un santuario, ya que su posible reintegración al entorno natural se considera poco viable.

Según Sánchez, este proceso será supervisado por entidades públicas y se desarrollará por etapas, con énfasis en el bienestar del animal y en los criterios éticos que implica el manejo de fauna silvestre.