¿Tendrá Colombia una cédula para mascotas? Así es el modelo que ya funciona en otros países

En Colombia cada día es mayor el número de hogares que cuentan con una mascota o animal de compañía y dada la importancia de protegerlos y tenerlos identificados, desde hace tiempo se habla de la posibilidad de que en el país se establezca la cédula animal.

El año pasado fue radicada en el Congreso de la República una iniciativa tendiente a que todos los animales tengan su propia identificación tal como sucede con los humanos.

El proyecto, radicado por el representante del Partido Liberal, Germán Rozo, surgió debido al incremento de mascotas en los hogares y a que en los últimos años han aumentado los casos de abandono, pérdida y robo de los mismos.

El registro oficial e identificación de los animales de compañías es clave para protegerlos.

Este proyecto de Ley propone, entre otras cosas, que los perros y gatos tengan un microchip obligatorio; la creación de la plataforma virtual RCIA para registrar la información de cada animal y la expedición de una cédula animal, documento digital que llevaría todos los datos del animal y su cuidador. Sin embargo, aún hay camino por recorrer, pues faltan debates legislativos que permitan avanzar en la iniciativa.

Por ahora, en el país existen plataformas y el uso de microchips que permiten asociar a cada mascota con su propietario en bases de datos, aunque no se trata de iniciativas obligatorias.

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¿Qué pasa en otros lugares del mundo?

En diversos países y lugares del mundo se han logrado avances en este sentido. Por ejemplo, en Hong Kong se han implementado tarjetas de identificación diseñadas especialmente para animales de compañía.

La iniciativa les permite a los dueños registrar a sus mascotas de manera voluntaria y obtener un documento que incluye nombre, fotografía, fecha de nacimiento y datos de contacto de emergencia.

En países de Latinoamérica como Uruguay, existe obligatoriedad de “cédula canina” con el Registro Nacional de Animales de Compañía (Renac), que se requiere para viajar. La norma exige identificar a los canes mediante la implantación de un microchip y es una medida fundamental para la tenencia responsable y el registro de la población de perros a nivel nacional.

Los perros y gatos podrían tener cédula de identificación en Colombia. Foto: Getty Images

El propósito de esta normatividad es vincular la identidad del animal con su dueño para evitar el abandono, extravíos y mejorar el control sanitario de los caninos, particularmente.

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En Ecuador, por su parte, se registran iniciativas de identificación en zonas específicas. En este país se tiene el registro de mascotas que, si bien, no es obligatorio si es una forma de proteger a los animales de compañía.

Por esta razón se creó la cédula animal, un documento de identificación oficial único para perros y gatos que asegura su bienestar, seguridad y reconocimiento legal. Esta es una forma de tenencia responsable de mascotas en el vecino país.