Cerebro del atentado a las Torres Gemelas en 2001 logró impensado acuerdo con Estados Unidos: este será su futuro

El Pentágono ha informado que los términos y condiciones específicos del acuerdo con los tres coacusados en el caso no están disponibles para el público en este momento, según reza un comunicado publicado en su página web.

Sin embargo, el periódico estadounidense The New York Times, que ha tenido acceso a una carta de los fiscales del tribunal a los familiares de las víctimas, ha precisado que se declararán culpables de cargos de conspiración a cambio de recibir una sentencia de cadena perpetua en vez de pena de muerte, en un juicio que tendrá lugar en la base de Guantánamo, en Cuba.

El mundo recuerda el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, en Nueva York. | Foto: Corbis via Getty Images

Dos de los cinco acusados no han participado en el acuerdo: Ali Abdul Aziz Ali y Ramzi bin al Shibh, señalado de ayudar a organizar una célula de secuestradores en la ciudad alemana de Hamburgo, ha sido declarado incompetente para ser juzgado debido a una enfermedad mental, y su caso se llevará a cabo por separado.

Cómo fue el atentado contra las Torres Gemelas de 2001

La mañana del martes 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y después en la historia de la humanidad. El mundo tuvo un cambio irremediable desde ese día, teniendo connotación en todo sentido; desde nivel político, económico, hasta social y que hoy día todavía genera un choque de emociones en la población, no solo estadounidense, sino en todo el planeta.

A la par, hubo un tercer avión que chocó en un costado del Pentágono y un cuarto que no alcanzó a llegar a la Casa Blanca. El atentado contra las Torres Gemelas ha sido el mayor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos. Se calculan alrededor de tres mil fallecidos y cientos de personas desaparecidas por este macabro hecho.