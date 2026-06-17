Así será el acuerdo entre EE. UU. e Irán: estos son los compromisos de cada país

Irán aceptó diluir sus reservas de uranio enriquecido, mientras que Estados Unidos se comprometió, junto con países aliados, a impulsar un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para el país persa.

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Así lo establece el protocolo de entendimiento entre ambas naciones, divulgado este miércoles por fuentes oficiales estadounidenses.

El documento también contempla que Teherán podrá reanudar las exportaciones de petróleo una vez se firme el memorando.

Además, Washington y Teherán acordaron negociar un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán. Según un alto funcionario estadounidense, la dilución del material se realizará dentro del territorio iraní y bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

En “coordinación con socios regionales”, Estados Unidos “se compromete a desarrollar un plan definitivo y mutuamente acordado de reconstrucción y desarrollo económico para la República Islámica de Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares”, agregó.

En paralelo a la publicación del texto del acuerdo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó este miércoles que evalúa la posibilidad de que los presidentes de Estados Unidos e Irán encabecen la firma del protocolo de acuerdo que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio durante una reunión prevista en Suiza.

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“Hasta ahora, nuestros planes para la reunión” prevista en Suiza el viernes “no han cambiado” y “en cuanto a la firma del memorando de entendimiento, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente”, afirmó el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai.

Hasta ahora, Teherán había señalado que la delegación iraní estaría encabezada por el presidente del Parlamento y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, mientras que Estados Unidos estaría representado por el vicepresidente JD Vance.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la firma del acuerdo podría producirse en los próximos días, posiblemente entre jueves y viernes.

“Lo más probable es que firmemos un acuerdo. Ellos quieren firmar un acuerdo y se han comportado de manera muy adecuada”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en Evian, al término de la cumbre del G7.

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El entendimiento llega después de casi cuatro meses de enfrentamientos iniciados tras la operación militar israeloestadounidense contra Irán del 28 de febrero.

Desde abril, las hostilidades se redujeron tras un frágil alto el fuego que, aunque sufrió varias violaciones por ambas partes, evitó una reanudación a gran escala del conflicto y logró mantenerse pese a los incidentes registrados la semana pasada.

*Con información de AFP.