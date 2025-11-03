¿Espionaje? La polémica broma del presidente de China a su homólogo surcoreano, al regalarle un celular; este es el video

El presidente chino, Xi Jinping, bromeó sobre espiar a su colega surcoreano, cuando le obsequió un par de teléfonos inteligentes y le dijo que “revise si hay una puerta trasera”, en un inusual tono de humor del gobernante.

El intercambio ocurrió el lunes 3 de noviembre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, cuando Xi se reunió con su par surcoreano, Lee Jae Myung, y los dos intercambiaron regalos al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi le dio a Lee dos teléfonos de la marca china Xiaomi. Al recibirlos, el surcoreano preguntó: “¿Es segura la comunicación?”, lo que provocó risas de Xi.

Apuntando a los aparatos, Xi respondió: “Debes revisar si hay una puerta trasera”, una referencia al software preinstalado que puede permitir el monitoreo de terceras partes, lo que causó risas y aplausos de Lee.

El intercambio provocó fuerte interés de la prensa el fin de semana porque Xi raramente aparece haciendo bromas, menos sobre espionaje.

“Xi estalla en carcajadas luego de que Lee bromeara sobre la seguridad de los teléfonos Xiaomi”, publicó el lunes el diario Seoul Shinmun.

Un video del encuentro en YouTube recibió más de 800 comentarios, muchos expresando sorpresa con el intercambio.

“Se siente como maestros de artes marciales intercambiando frases en un duelo”, escribió un usuario.

El presidente chino Xi Jinping (izq.) intercambiando obsequios durante una reunión paralela a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju. | Foto: AFP

El momento evidenció el acercamiento entre los dos gobernantes, tras varios encuentros durante la cumbre de la APEC, le dijo a AFP el portavoz de Lee, Kim Nam-jun. “Si no hubiera química, ese tipo de bromas habría sido imposible”, agregó.

Xi Jinping acudió esta semana a la ciudad china de Gyeongju para participar en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el cual mantuvo encuentros con otros líderes internacionales, con el presidente de EE. UU., Donald Trump, a la cabeza.

Lee le ha pedido de Xi un papel “constructivo” en las tensiones con Pyongyang, aprovechando la gran ascendencia de China sobre las autoridades norcoreanas.

El presidente chino Xi Jinping, a la izquierda, estrecha la mano del presidente surcoreano Lee Jae Myung antes de su reunión cumbre al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el Museo Nacional de Gyeongju, Gyeongju, Corea del Sur, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Kim Do-hun/Yonhap vía AP) | Foto: AP

“Espero que la República de Corea y China fortalezcan su comunicación estratégica, aprovechen estas circunstancias y trabajen para reanudar el diálogo con Corea del Norte”, dijo Xi a su llegada, empleando el nombre oficial de Corea del Sur.