Encuentro crucial: Donald Trump estrecha la mano de Xi Jinping e inician las esperadas conversaciones

El presidente estadounidense y su par chino se encuentran en Corea del Sur.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 2:20 a. m.
El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un primer encuentro con su homologo chino Xi Jinping en Corea del Sur.

“Vamos a tener una reunión muy exitosa, no me cabe duda“, dijo Trump mientras se encontraba de pie junto al mandatario chino.

Ambos líderes se estrecharon las manos al inicio del encuentro y Trump calificó a su contraparte de “un negociador muy duro”.

Xi le dijo al presidente estadounidense que era “un placer verlo” y que Estados Unidos y China “deben ser socios y amigos”.

“Es un gran honor... Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo, y es un honor tenerlo con nosotros”, dijo Trump sentado frente a Xi en una larga mesa y en compañía de otros funcionarios de ambos gobiernos.

Se espera que se discuta un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo, en un encuentro que se esperaba desde la última escalada de tensiones entre ambos países por los aranceles impuestos por Donald Trump.

Mientras se dirigía a Busan, el presidente de Estados Unidos anunció que había instruido al Departamento de Defensa para que comenzara “inmediatamente” a probar armas nucleares en “igualdad de condiciones”.

El presidente Donald Trump, a la derecha, y el presidente chino Xi Jinping, tercero por la izquierda, mantienen su reunión cumbre en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
En la reunión se encuentran, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Por su parte, el líder chino Xi Jinping elogió la labor de pacificación del presidente Trump, aunque afirmó que Pekín y Washington no siempre “están de acuerdo”.

Contexto: Donald Trump notifica al planeta y desata preocupación: “EE. UU. tiene más armas nucleares en el mundo”

“Dadas nuestras diferentes condiciones nacionales, no siempre coincidimos, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, dijo Xi, antes de su esperada reunión con Trump en Corea del Sur.

Al finalizar los discursos de ambos mandatarios, justo antes de una importante reunión bilateral, un periodista presente en la sala lanzó una pregunta al presidente Donald Trump: “¿Por qué modificó sus planes nucleares?”.

Trump, que se encontraba sentado frente al presidente chino Xi Jinping en ese momento, se detuvo brevemente y optó por no responder.

El presidente Donald Trump (derecha), junto al secretario de Estado Marco Rubio (segundo por la derecha) y el secretario de Comercio Howard Lutnick (tercero por la derecha), se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
“Muchas gracias a todos”, expresó mientras los miembros de la prensa eran escoltados fuera del salón.

Se espera que Trump y Xi eviten con su encuentro una nueva escaldada de su pugna comercial, que ha sacudido por meses los mercados y entorpecido las cadenas de suministro.

Ambos líderes coinciden en Corea del Norte para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

