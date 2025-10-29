Donald Trump notifica al planeta y desata preocupación: “EE. UU. tiene más armas nucleares en el mundo”

Tras llegar a Corea del Sur en medio de su gira por Asia, el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que habla del arsenal nuclear con el que cuenta el país norteamericano.

“Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una actualización completa y renovación de las armas existentes, durante mi primer mandato en el cargo, debido al tremendo poder destructivo, odié hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! ”, dijo Trump.

El anuncio llega en un momento crucial de su gira por el continente asiático y a pocas horas de encontrarse con su homólogo chino, el presidente Xi Jin Ping.

“Rusia es la segunda, y China es la tercera, pero lo será dentro de 5 años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras Armas Nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump.

El anuncio llega después de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, desafiara a Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

El domingo pasado, el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado” y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

“Es inapropiado por parte de Putin decir eso. Debería poner fin a la guerra en Ucrania”, había reaccionado su homólogo estadounidense.

“Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles”, añadió Trump.

Pero el líder ruso no hizo caso de esas críticas.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección.