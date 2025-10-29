Suscribirse

MUNDO

Donald Trump notifica al planeta y desata preocupación: “EE. UU. tiene más armas nucleares en el mundo”

El presidente norteamericano publicó un duro mensaje en la red social Truth.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 1:34 a. m.
El presidente Donald Trump calificó el ataque de Estados Unidos a Irán como "exitoso".
El presidente Donald Trump envió un mensaje a través de sus redes sociales. | Foto: Semana/AP

Tras llegar a Corea del Sur en medio de su gira por Asia, el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que habla del arsenal nuclear con el que cuenta el país norteamericano.

“Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una actualización completa y renovación de las armas existentes, durante mi primer mandato en el cargo, debido al tremendo poder destructivo, odié hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! ”, dijo Trump.

Mensaje emitido por Donald Trump
Mensaje emitido por Donald Trump | Foto: Truth/RealDonaldTrump

El anuncio llega en un momento crucial de su gira por el continente asiático y a pocas horas de encontrarse con su homólogo chino, el presidente Xi Jin Ping.

“Rusia es la segunda, y China es la tercera, pero lo será dentro de 5 años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras Armas Nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump.

El anuncio llega después de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, desafiara a Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin | Foto: Getty Images

El domingo pasado, el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado” y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

“Es inapropiado por parte de Putin decir eso. Debería poner fin a la guerra en Ucrania”, había reaccionado su homólogo estadounidense.

“Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles”, añadió Trump.

Contexto: La parálisis presupuestaria en EE. UU. comienza a afectar la defensa nuclear

Pero el líder ruso no hizo caso de esas críticas.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

2. Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

3. Huracán Melissa deja casas derrumbadas en el Atlántico: impactantes imágenes muestran la devastación

4. Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

5. Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.