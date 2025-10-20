Suscribirse

Mundo

La parálisis presupuestaria en EE. UU. comienza a afectar la defensa nuclear

Los estragos que vienen con el shutdown del gobierno de Estados Unidos ya ha alcanzado su armamento nuclear.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 11:26 p. m.
Armas nucleares (Getty)
La parálisis presupuestaria en EE. UU. comienza a afectar la defensa nuclear

Veinte días después del comienzo de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, sus efectos se extienden a cada vez más sectores del Gobierno federal y el lunes llegaron a la defensa nuclear del país.

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) dejó en casa a unos 1.400 funcionarios federales (desempleo técnico), mientras que menos de 400 garantizarán el mantenimiento de las armas nucleares estadounidenses durante este “shutdown”, afirmó el viernes a la cadena CNN Ben Dietderich, portavoz del Ministerio de Energía.

Estados Unidos tiene un arsenal de 5.177 ojivas nucleares, según la oenegé Bulletin of the Atomic Scientists.

Estados Unidos posee uno de los arsenales nucleares más grandes y avanzados del mundo.
Armamento nuclear podría peligrar por el shutdown del gobierno. | Foto: Getty Images

El legislador republicano Mike Rogers, que preside la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, declaró ese mismo día que había sido informado de que la NNSA estaba “a punto de agotar los fondos de emergencia que estaba utilizando”.

“Va a tener que prescindir del 80% de sus empleados”, afirmó Rogers, y precisó que se trata de despedidos temporales y no definitivos.

Contexto: Cierre de gobierno en Estados Unidos: qué significa el ‘shutdown’ y cómo impacta

“No son empleados a los que queramos ver en sus casas. Se ocupan de un activo estratégico muy importante para nosotros. Deben estar trabajando y cobrar su sueldo”, insistió.

Dólar dólares
Dólar dólares | Foto: Adobe Stock

El presidente estadounidense, Donald Trump, trata de presionar a los demócratas para que voten el plan presupuestario de los republicanos con amenazas de convertir en definitivos los despidos temporales del “shutdown” y de recortar servicios públicos.

“Esperamos que los demócratas se vuelvan mucho menos desquiciados y que obtengamos la aprobación muy pronto”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Contexto: Embajada de Estados Unidos en México anuncia cierre: cientos de ciudadanos quedarán sin servicio consular temporalmente

Las tareas no esenciales se detuvieron el 1 de octubre luego de que, sin un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, llegara la fecha límite para extender el gasto presupuestario.

Los republicanos proponen prorrogar el presupuesto actual, con los mismos niveles de gasto, mientras que los demócratas reclaman una prórroga de las subvenciones para los programas de seguro médico destinados a hogares con bajos ingresos.

x
Shutdown en el Gobierno | Foto: Getty Images

Sin embargo, debido a las normas vigentes en el Senado, aunque los republicanos tienen mayoría, se necesitan varios votos demócratas para aprobar un presupuesto.

Trump rechaza cualquier negociación sobre cuestiones sobre el sistema de salud sin que antes los demócratas acepten reabrir el gobierno federal.

Desde el bando demócrata confían en culpar a Trump de los aumentos de los costos de la salud, así como la pérdida de la cobertura de millones de usuarios en 2026 si no hay acuerdo.

Contexto: Presidente Joe Biden firma ley de financiamiento que evita “shutdown” del gobierno de Estados Unidos

“En Georgia, Virginia y Maryland, las personas están descubriendo ahora que las primas de su seguro de salud están a punto de aumentar, en algunos casos, más de 2.000 dólares por mes”, advirtió el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“Nadie puede permitirse ese tipo de aumentos”.

Con información de AFP.

