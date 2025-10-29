El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una gira por Asia esta semana, donde se ha reunido con algunos de sus pares para acordar compromisos económicos y comerciales que beneficien tanto a Norte América como al continente asiático.

Este miércoles, 29 de octubre, —casi al final de la visita de Trump a Malasia y Japón— el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, le otorgó a Trump una réplica de una antigua corona de oro del país asiático, además de entregarle la medalla de oro, como muestra de máximo honor.

Más temprano, los mandatarios estaban en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gyeongju, en Corea del Sur, donde el estadounidense dio un discurso.

Corea del Sur condecoró a Donald Trump con la ‘Gran Orden de Mugunghwa’, un gesto diplomático sin precedentes. | Foto: Captura de pantalla X @DRMNewsInternational

Después de la cumbre, se dirigieron al Museo Nacional, donde el presidente surcoreano galardonó con el máximo premio estatal.

“La corona es una pieza clave que representa a la dinastía Silla”, le dijo a su homólogo de Estados Unidos, mediante un intérprete. Aquella dinastía, descrita como la “más grande y extravagante”, abarcó los años 57 a. C. hasta el 935 d. C.

Además, la joya “representa la conexión divina entre la autoridad de los cielos y la soberanía en la tierra, así como un liderazgo fuerte”, de acuerdo con lo que aseguró el traductor al presidente norteamericano.

El presidente Donald Trump se reunió con su homólogo de brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la gira por Asia. | Foto: AP

Trump también recibió la Gran Orden de Mugunghwa, que es el mayor galardón que otorga Corea del Sur, como una muestra de enaltecer el trabajo de “pacificador” en la península coreana que representa el jefe de Estado estadounidense.

“Me gustaría ponérmela ahora mismo”, dijo en tono jocoso Trump al recibir el premio, mirando la medalla expuesta en una vitrina.

“Es un gran honor”, continuó. “Tenemos una excelente relación y esta no hará más que continuar y fortalecerse”.

Trump tiene prevista una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en su gira por Asia. | Foto: Getty Images

Pese a que los dos países no anunciaron acuerdos comerciales en este encuentro, Trump manifestó que están “muy cerca” de lograr nuevos compromisos.

A finales de julio, las naciones, históricamente aliadas, habían acordado una reducción hasta el 15 % de aranceles que asume Corea del Sur, a cambio de inversiones económicas para innovaciones en Estados Unidos.

“El acuerdo consiste en que Corea del Sur entregará a Estados Unidos 350 mil millones de dólares para inversiones propiedad de Estados Unidos y controladas por este, y seleccionadas por mí, como presidente”, escribió entonces el presidente Trump en su perfil de Truth Social.